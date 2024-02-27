«Мали б замислитися»: окупанти втратили другий за день Су-34

Україна продовжує збивати російські літаки. 27 лютого було збито черговий Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок — той же! Мета — незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити „авіаційні м’ясні штурми“. Що ж, працюємо далі… До перемоги!» — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» повідомив, що за останні 10 днів було знищено 10 російських літаків: 7 бортів Су-34, 2 борти Су-35 та 1 борт ДРЛВ А-50У.

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Як писали «ФАКТИ», днем раніше ЗСУ також збили один літак Су-34. А днями було знищено ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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