«Там головне кар’єра, гроші, популярність, слава»: Андрій Бєдняков розповів, чому зрадниця Тодоренко під час війни розважає росіян

Телеведучий, актор та волонтер Андрій Бєдняков, дружина та діти якого через війну перебувають в США, а він залишається в Україні та допомагає збирати кошти для військових, різко висловився про зрадницю Регіну Тодоренко. Каже, що її мовчазна позиція не стала для нього несподіванкою. Адже «розкусив» Регіну ще під час спільної роботи в проєкті «Орел і Рєшка», де вони були ведучими у 10−11 сезонах.

За словами Андрія, вже тоді було помітно, що для Тодоренко слава та гроші завжди були на першому місці.

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«Багато хто почав говорити, чому Регіна Тодоренко нічого не каже, оце несподіванка. А для мене це не було несподіванкою. Я знав Регіну Тодоренко. Ми з нею ніколи не товаришували. Ніколи. Вона намагалася зі мною товаришувати й дружити, а я людей бачу одразу. Я по людині можу сказати, що це за людина. Мені досить одного-двох контактів. Вона не була моїм другом. Там головне кар'єра, гроші, популярність, слава. Вона готова була переступати через людей», — розповів Бєдняков в інтерв'ю «Про війну».

Він вважає, що зрадниця, яка мовчить про геноцид українського народу, про нищення її рідного міста Одеси, вже ніколи не зможе повернутися в Україну. Їй просто не пробачать, оскільки суспільство змінилося. Це стосується й інших знаменитостей, які вдають із себе «голубів миру» та сподіваються, що з часом зможуть знову виступати в Україні.

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«В чому проблема тих селебріті, які у нас вже давно в цього бізнесі? Бо „ми думаємо, що все буде, як колись. Всі трошки погомонять і забудуть“. А вже суспільство не таке. І оця правильна тенденція набирає нових обертів. Тобто ніхто вже не забуде, як колись. Зараз вже такого не буде, а вони це не розуміють. Коли ти тут вже почнеш жити й бачити, як змінюється українське суспільство, от тоді ти вже зрозумієш. А те, що вона там каже, що приїде в Одесу, можливо вона вірить, як сказав Медведєв, що „Адесса давай назад“. Можливо вона так само думає, що Росія забере й Одесу і вона буде гуляти по своєму рідному місту», — зазначив Бєдняков.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко продовжує в Москві заробляти криваві рублі. Вона працює на телебаченні, розважає росіян, хизується на червоних хідниках, в той час, коли росія щоденно обстрілює ракетами та вбиває українців.

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Фото: з відкритих джерел

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