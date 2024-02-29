Келихи не поміщаються в посудомийну машину: цей простий трюк може допомогти

Завантаження посудомийної машини брудним посудом часто нагадує головоломку. Та якщо вміло сортувати тарілки, чашки, каструлі та склянки, то можна вмістити більше. Є лише одна проблема: особливо високі келихи для вина або великі тарілки не вміщаються, бо впираються у верхню полицю. У цьому випадку може допомогти простий трюк, пише myhomebook.de.

ВІДЕО ДНЯ

Багато посудомийних машин мають функцію важеля, яка дозволяє регулювати висоту верхньої полиці. В інструкції з експлуатації ви знайдете інформацію про те, чи можливо це у вашій посудомийній машині. Зазвичай регулювання відбувається просто. Витягніть верхню решітку і знайдіть важелі з обох боків. Спочатку натисніть один з них всередину. Утримуючи його натиснутим, натисніть на інший — це звільнить кошик від фіксації. Будьте обережні, тримайте кошик міцно, щоб він не впав, як тільки ви натиснете на важелі.

Тепер ви можете злегка підняти або опустити кошик, щоб змінити його висоту та створити більше місця в посудомийній машині. Наприклад, якщо ви хочете поставити у верхній кошик високі келихи для вина, вам слід опустити кошик донизу. Якщо ж у нижній кошик потрібно покласти більші тарілки або блюдця, підніміть його трохи вище.

Для переміщення кошика посудомийної машини з кожного боку є важіль. Вони часто виділяються кольором. Залежно від моделі посудомийної машини, існують різні варіанти висоти. Тому бажано заздалегідь ознайомитися з інструкцією з експлуатації вашого приладу, перш ніж втручатися в роботу важелів або марно їх шукати.

Щоб мати більше місця в посудомийній машині, слід також завантажувати її з розумом. Посудомийні машини зазвичай мають два кошики — верхній і нижній. Верхній кошик в основному використовується для чашок, мисок і плоского посуду. У нижньому кошику є місце для тарілок, столових приборів, сковорідок і каструль. Столові приладдя слід класти в ящик брудною стороною догори.

РЕКЛАМА

Складаючи посуд, найкраще починати з самого кінця кошика для миття посуду, а потім просуватися вперед. Великі тарілки та інший об'ємний посуд кладуть наприкінці. Таким чином, відсік для мийних засобів не буде заблокований. Звичайно, важливо уникати перевантаження машини. Якщо посуд перекриває один одного, він може не вимитися належним чином.

Раніше експерт дав кілька дієвих порад щодо обслуговування домашньої побутової техніки.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook