Найжирніший мийте в останню чергу: прості лайфхаки, які стануть у нагоді під час миття посуду

Якби тільки сталося диво і посуд помився сам. Саме про це мріє щоразу кожна господиня, коли миє посуд після приготування чи прийому їжі. Це, мабуть, найненависніша домашня справа, і ви не можете її позбутися. Як можна пришвидшити процес миття посуду, повідомляє видання homify.

Насамперед не відкладайте посуд на потім. Посуд, який потрібно помити — це завжди клопіт. Мийте, коли посуд стає брудним. Зберігайте його у ванній, а не в раковині. Це збереже раковину чистою для миття. Ви можете наповнити ванну теплою мильною водою і замочити в ній використаний посуд. Перед миттям правильно сортуйте посуд: від найменш жирного до найжирнішого. Якщо ви миєте посуд після їжі, а сковорідок чи каструль немає, спочатку вимийте маленькі тарілки, а потім більші.

Якщо є пригоріла каструля або сковорідка, дайте їй відмочитись у теплій мильній воді, перш ніж мити основний посуд. Перед тим, як почати мити брудний посуд, спорожніть сушарку для посуду. Перед миттям посуду зішкребіть залишки їжі, що прилипли, і викиньте їх у відро для сміття. Найкраще мити посуд одразу після їжі. Якщо ви почекаєте з миттям посуду, засохла їжа може прилипнути до посуду і ускладнити його миття.

Коли ви не можете помити посуд одразу, замочіть його в теплій мильній воді, щоб запобігти висиханню і прилипанню їжі. Зберігайте посуд за типами, наприклад, групуйте склянки, тарілки, ложки і виделки, миски і т.д. за розміром, ставлячи найменші першими, а найбільші — останніми. Це також практично, коли ви ставите посуд на сушарку, щоб висушити його після миття. Коли ви миєте посуд після приготування їжі, мийте його в порядку від менш жирного до жирнішого, а найжирніший мийте в останню чергу. Якщо каструля випадково пригоріла, замочіть її в теплій мильній воді і промийте в останню чергу.

Замочування в теплій мильній воді розм'якшує бруд і розчиняє жир і олію в каструлях і сковорідках, полегшуючи їх миття. Використовуйте якісну губку для миття посуду і замінюйте її, коли вона зношується. Ви також можете використовувати сталеву щітку для чищення пригорілих або сильно забруднених каструль і сковорідок, якщо це рекомендує виробник. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, миття посуду буде відносно легким і швидким.

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