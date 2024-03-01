Від правосуддя більше не втечеш: в Україні створять спеціальний реєстр для порушників правил дорожнього руху

В Україні планують надсилати дані водіїв, що порушили правила дорожнього руху (ПДР), до спеціального реєстру.

Зокрема, закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр» планують доповнити нормами про те, що персональні дані про громадян, які є в реєстрі, передаються до системи в автоматичному режимі з метою ідентифікації порушників під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, передає wheel-news.

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До реєстру мають надходити:

- ім’я особи;

- дата народження;

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- відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

- реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності);

- інформація про податковий номер;

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- відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;

- реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа).

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До спеціального реєстру також будуть автоматично підтягуватись дані про переселенців з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Правопорушників поліція зможе знайти не тільки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, а й в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, Демографічному реєстрі.

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