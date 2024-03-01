Шпигував за полігонами і зливав інформацію «Лохматому»: на Миколаївщині агента рф відправили за грати на 15 років

Російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ на Миколаївщині під виглядом інструктора, отримав 15 років позбавлення волі.

У СБУ нагадали, що чоловіка, який за завданням ворога став інструктором з тактичної підготовки місцевої громадської організації, затримали «на гарячому» у лютому 2023 року. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

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У подальшому під час обшуку в помешканні затриманого вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси.



Як встановило розслідування, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб. На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 статті 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Нагадаємо також, що на «Лохматого» працював і затриманий в листопаді 2023 року колишній український правоохоронець, який передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

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