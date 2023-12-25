Гомілка індички на пиві: смачна прикраса святкового столу від Тетяни Литвинової
Рестораторка і екссуддя кулінарного шоу «МайстерШеф Україна» Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як приготувати різдвяну традиційну німецьку випічку «штолен», поділилася рецептом страви з індички, яка стане прикрасою святкового столу.
«Гомілка індички на пиві! Смачна, з хрусткою скоринкою, пікантна, соковита та дієтична!» — пише вона у соцмережах та розповідає, як приготувати страву.
Інгредієнти:
- Гомілка — 1 шт,
- Часник — ½ головки,
- Масло — 20 г,
- Томатне пюре — 2 ст.л., ї
- Паприка — ½ ч.л.,
- Гострий перць — ½ ч.л.,
- Кориандр — ½ ч.л.,
- Пиво — ½ стакану,
- Гарбуз — 300 г.
Для маринаду:
- Олія — 2 ст.л.,
- Часник — 2 зубчики,
- Соевій соус — 1 ст.л.,
- Паприка — ½ ч.л.,
- Гострій перець — 1/3 ч.л.
Читайте також: Соковитий рулет з індички: відомий шеф-кухар поділився простим рецептом
Приготування:
- Перебийте кістку в вузькій частині гомілки. Підніміть шкірку до верху та зачистіть кістку, щоб вийняти її повністю.
- Зробіть отвори гострим ножем по всій гомілці, щоб нашпигувати часником та маслом. Масло та часник посоліть і тільки потім шпигуйте.
- Змастіть маслом в середині та зверху.
- Змішайте сіль, коріандр, паприку, гострий перець, томатне пюре та змастіть гомілку в середині та зверху, накрите шкіркою та ще раз змастіть.
- Поставте на стакан чи бутилку з пивом та загорніть у пакет для запікання. Мʼясо повинно маринуватись 2−4 години.
- Запікати при 200 градусах 1 годину.
- Гарбуз нарізати дольками та змастити маринадом, змішавши для нього олію, соєвий соус, часник, гострий перець, паприку.
- Запікати 15−20 хвилин.
Про те, як готує смачний кіш із печерицями та індичкою акторка Ганна Саліванчук, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот132