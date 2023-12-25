Гомілка індички на пиві: смачна прикраса святкового столу від Тетяни Литвинової

Рестораторка і екссуддя кулінарного шоу «МайстерШеф Україна» Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як приготувати різдвяну традиційну німецьку випічку «штолен», поділилася рецептом страви з індички, яка стане прикрасою святкового столу.

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«Гомілка індички на пиві! Смачна, з хрусткою скоринкою, пікантна, соковита та дієтична!» — пише вона у соцмережах та розповідає, як приготувати страву.

Інгредієнти: Гомілка — 1 шт,

Часник — ½ головки,

Масло — 20 г,

Томатне пюре — 2 ст.л., ї

Паприка — ½ ч.л.,

Гострий перць — ½ ч.л.,

Кориандр — ½ ч.л.,

Пиво — ½ стакану,

Гарбуз — 300 г. Для маринаду: Олія — 2 ст.л.,

Часник — 2 зубчики,

Соевій соус — 1 ст.л.,

Паприка — ½ ч.л.,

Гострій перець — 1/3 ч.л.

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Приготування: Перебийте кістку в вузькій частині гомілки. Підніміть шкірку до верху та зачистіть кістку, щоб вийняти її повністю.

Зробіть отвори гострим ножем по всій гомілці, щоб нашпигувати часником та маслом. Масло та часник посоліть і тільки потім шпигуйте.

Змастіть маслом в середині та зверху.

Змішайте сіль, коріандр, паприку, гострий перець, томатне пюре та змастіть гомілку в середині та зверху, накрите шкіркою та ще раз змастіть.

Поставте на стакан чи бутилку з пивом та загорніть у пакет для запікання. Мʼясо повинно маринуватись 2−4 години.

Запікати при 200 градусах 1 годину.

Гарбуз нарізати дольками та змастити маринадом, змішавши для нього олію, соєвий соус, часник, гострий перець, паприку.

Запікати 15−20 хвилин.

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Фото — скріншот

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