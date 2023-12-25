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Гомілка індички на пиві: смачна прикраса святкового столу від Тетяни Литвинової

12:42 25 грудня 2023
Гомілки індички

Рестораторка і екссуддя кулінарного шоу «МайстерШеф Україна» Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як приготувати різдвяну традиційну німецьку випічку «штолен», поділилася рецептом страви з індички, яка стане прикрасою святкового столу.

«Гомілка індички на пиві! Смачна, з хрусткою скоринкою, пікантна, соковита та дієтична!» — пише вона у соцмережах та розповідає, як приготувати страву.

Інгредієнти:

  • Гомілка — 1 шт,
  • Часник — ½ головки,
  • Масло — 20 г,
  • Томатне пюре — 2 ст.л., ї
  • Паприка — ½ ч.л.,
  • Гострий перць — ½ ч.л.,
  • Кориандр — ½ ч.л.,
  • Пиво — ½ стакану,
  • Гарбуз — 300 г.

Для маринаду:

  • Олія — 2 ст.л.,
  • Часник — 2 зубчики,
  • Соевій соус — 1 ст.л.,
  • Паприка — ½ ч.л.,
  • Гострій перець — 1/3 ч.л.

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Приготування:

  • Перебийте кістку в вузькій частині гомілки. Підніміть шкірку до верху та зачистіть кістку, щоб вийняти її повністю.
  • Зробіть отвори гострим ножем по всій гомілці, щоб нашпигувати часником та маслом. Масло та часник посоліть і тільки потім шпигуйте.
  • Змастіть маслом в середині та зверху.
  • Змішайте сіль, коріандр, паприку, гострий перець, томатне пюре та змастіть гомілку в середині та зверху, накрите шкіркою та ще раз змастіть.
  • Поставте на стакан чи бутилку з пивом та загорніть у пакет для запікання. Мʼясо повинно маринуватись 2−4 години.
  • Запікати при 200 градусах 1 годину.
  • Гарбуз нарізати дольками та змастити маринадом, змішавши для нього олію, соєвий соус, часник, гострий перець, паприку.
  • Запікати 15−20 хвилин.

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Про те, як готує смачний кіш із печерицями та індичкою акторка Ганна Саліванчук, читайте на нашому сайті.

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