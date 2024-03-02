У єкатеринбурзі невідомі підірвали електропідстанцію, що постачає електрику на три оборонні заводи (відео)

У орсії, де вранці 2 березня повідомляли про «пригоду» — пошкодження житлового будинку безпілотником у санкт-петербурзі, напередодні вибух прогримів в єкатеринбурзі.

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За інформацією Mash, це сталося на території електропідстанції, що забезпечує енергією три оборонні підприємства: МЗіК, «Турбомоторний» та «Уралмаш».

За неофіційними даними — спрацював саморобний вибуховий пристрій, детонація сталася за таймером, за офіційними — вибух був пов'язаний із неполадками на Калінінській підстанції. Стверджується, що постраждалих немає.

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А SHOT пише, що вибух стався біля пункту управління електропідстанції «Калінінская» і що експерти знайшли сліди вибухівки. Саму станцію огороджено бетонним парканом, а вхід до неї через КПП. Силовики з'ясовують, хто приніс вибухівку на територію.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року дрони пошкодили важливі установки металургійного заводу у липецьку.

Фото — скріншот

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