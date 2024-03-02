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Ідеально для святкового столу: готуємо сирні кульки

22:27 3 березня 2024
сирні кульки

Якщо традиційні сирники вам уже трохи приїлися, скористайтеся цим швидким, легким і смачним рецептом сирних кульок. Процес їхнього приготування займає стільки часу, як і приготування сирників, але смак трохи відрізняється. Подавати їх можна навіть до святкового столу, ділиться фудблогерка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

  • 300 г сиру 5%
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ч. л розпушувача (10 г) або соди 1 ч. л
  • ¼ ч. л солі
  • 5 г ванільного цукру
  • цедра апельсина ½ шт. (якщо цедру не давати, то ванільний цукор — 10 г)
  • 160−200 г борошна

Приготування:

Сир розімʼяти виделкою чи перебити легенько блендером, але не до пюре. Додати яйце, цукор, ванільний цукор, цедру, розмішати. Поступово додаємо просіяне борошно з розпушувачем.

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Замішуємо мʼяке липке тісто. Формуємо кульки. Краще при формуванні руки чи робочу поверхню присипати борошном.

Смажити в розігрітій олії на середньому вогні близько 5 хвилин, перевертаючи вилочкою. Вже готові кульки викласти на паперовий рушничок, охолоджені присипати пудрою.

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Раніше «ФАКТИ» публікували два варіанти простого сирного печива — м'якого, ароматного, відмінного до чаю. А також рецепт солоних сирників з кропом, які чудово смакують з борщем.

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