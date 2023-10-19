Солоні сирники з кропом: чудово смакують з борщем

Ми звикли, що сирники — це завжди про солодке. Що готують їх зі свіжими або сушеними ягодами, додають цукор і ваніль та подають із варенням. І це справді смачно. Але солоні сирники — це зовсім інший вид гастрономічного задоволення, ділиться кулінарка Олеся Вудвуд.

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Інгредієнти: 400 грам сиру кисломолочного 5% (можна додати бринзу або фету)

пів склянки манки

1 яйце

кілька ложок борошна

кріп, сіль, перець, часник за смаком

Спосіб приготування:

Сир змішати з манкою, добре розтерти виделкою до однорідності, додати яйце, збите з сіллю, перцем, часником та кропом. І залишити на кілька годин, щоб манка добре набухла.

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Сформувати кульки, обкачати в муці щоб не липли до рук і обсмажити сирники до золотистості на сковорідці з обох сторін. Як дієтичний варіант, можна запекти в духовці 10 хвилин в режимі «верх-низ». Добре смакують з борщем.

Нагадаємо рецепт легендарного львівського сирника.

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