Домашні сирники на жовтках: подавати з улюбленим варенням

Сирники — варіант ідеального сніданку. Вони смачні та ситні. Їх люблять і дорослі, й діти. Здається, приготувати їх може кожен — це просто. Проте сирники не завжди виходять такими, як хочеться, тому важливо дослухатися порад експертів.

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Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смажені пиріжки з яблуками, поділилася вдалим рецептом сирників.

— Кількість борошна залежить від вологості сиру, — каже Елла Іванова. — Сир має бути жирним і сухим. Якщо надто вологий, бажано відтиснути зайву рідину. Ванільний цукор надасть їм особливого аромату. Подавайте сирники з улюбленим варенням та свіжою м'ятою.

Домашні сирники на жовтках 400 г сиру 2 жовтки РЕКЛАМА Сіль (до смаку) 30 г цукру РЕКЛАМА 3 г ванільного цукру 2 столові ложки борошна в тісто Борошно за потребою для панірування РЕКЛАМА Олія для смаження З'єднати жовтки з цукром і сіллю, додати сир, потім борошно. Сформувати сирники. Смажити на олії до готовності. Подавати з варенням або зі сметаною. І смачного!

Раніше відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська запропонувала рецепт картопляних сирників із бринзою.

Фото з альбому Елли Іванової

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