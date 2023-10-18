Домашні сирники на жовтках: подавати з улюбленим варенням
Сирники — варіант ідеального сніданку. Вони смачні та ситні. Їх люблять і дорослі, й діти. Здається, приготувати їх може кожен — це просто. Проте сирники не завжди виходять такими, як хочеться, тому важливо дослухатися порад експертів.
Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смажені пиріжки з яблуками, поділилася вдалим рецептом сирників.
— Кількість борошна залежить від вологості сиру, — каже Елла Іванова. — Сир має бути жирним і сухим. Якщо надто вологий, бажано відтиснути зайву рідину. Ванільний цукор надасть їм особливого аромату. Подавайте сирники з улюбленим варенням та свіжою м'ятою.
Домашні сирники на жовтках
400 г сиру
2 жовтки
Сіль (до смаку)
30 г цукру
3 г ванільного цукру
2 столові ложки борошна в тісто
Борошно за потребою для панірування
Олія для смаження
З'єднати жовтки з цукром і сіллю, додати сир, потім борошно. Сформувати сирники. Смажити на олії до готовності.
Подавати з варенням або зі сметаною.
І смачного!
Раніше відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська запропонувала рецепт картопляних сирників із бринзою.
Фото з альбому Елли Іванової110