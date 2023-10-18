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Домашні сирники на жовтках: подавати з улюбленим варенням

22:31 20 жовтня 2023
сирники

Сирники — варіант ідеального сніданку. Вони смачні та ситні. Їх люблять і дорослі, й діти. Здається, приготувати їх може кожен — це просто. Проте сирники не завжди виходять такими, як хочеться, тому важливо дослухатися порад експертів.

Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смажені пиріжки з яблуками, поділилася вдалим рецептом сирників.

— Кількість борошна залежить від вологості сиру, — каже Елла Іванова. — Сир має бути жирним і сухим. Якщо надто вологий, бажано відтиснути зайву рідину. Ванільний цукор надасть їм особливого аромату. Подавайте сирники з улюбленим варенням та свіжою м'ятою.

Домашні сирники на жовтках

400 г сиру

2 жовтки

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Сіль (до смаку)

30 г цукру

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3 г ванільного цукру

2 столові ложки борошна в тісто

Борошно за потребою для панірування

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Олія для смаження

З'єднати жовтки з цукром і сіллю, додати сир, потім борошно. Сформувати сирники. Смажити на олії до готовності.

Подавати з варенням або зі сметаною.

І смачного!

Раніше відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська запропонувала рецепт картопляних сирників із бринзою.

Фото з альбому Елли Іванової

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