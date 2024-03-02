Кількість жертв удару дрона по Одесі зросла до п'яти (фото)

В Одесі, де вночі після удару безпілотника було зруйновано багатоповерхівку, на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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«Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб», — йдеться у повідомленні.

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Розбір завалів триває. Під завалами можуть бути ще люди, в тому числі діти.

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Як писали «ФАКТИ», тиждень тому ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі — кілька квартир на верхніх поверхах були знищені вщент, під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей.

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