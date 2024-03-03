Знову все сплутав: Ілон Маск оскандалився закликом до розпуску НАТО

Американський мільярдер Ілон Маск зробив нову дивну заяву — тепер він виступив за розформування Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО.

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Відповідний пост Маск залишив у соціальній мережі X, коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса.

«У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе», — написав Сакс.

Маск підтримав його, додавши, що причини для існування НАТО вже немає.

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«Правда! Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися», — написав Маск.

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Втім, мільярдеру одразу ж нагадали, що сам Варшавський пакт був укладений саме як відповідь на створення НАТО, яке сталося раніше, а не навпаки.

Нагадаємо, раніше в Україні обурилися злим мемом Маска на адресу Володимира Зеленського.

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