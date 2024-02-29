Дженніфер Лопес влаштувала своїм близнюкам день народження в Японії

Дженніфер Лопес, яка вразила своїм зовнішнім виглядом у новому кліпі, привезла своїх близнюків Макса та Еммі до Токіо, щоб відсвяткувати їхнє 16-річчя. Співачка, яка стала мамою двійні у шлюбі з Марком Ентоні, поділилася фотографіями святкування дня народження у слайд-шоу, опублікованому в інстаграмі. Серед розваг, якими вони насолоджувалися, були шопінг, змішування матчі, переодягання в кімоно, прогулянки віртуальною виставкою мистецтва з ефектом занурення та дослідження Імператорського палацу, пише https://www.harpersbazaar.com.

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«Я ніколи не бачила Макса таким схвильованим», — каже Лопес у кліпі.

Еммі відповідає: «Я ніколи не бачила себе такою схвильованою».

«З днем народження, мої кокоси, я люблю вас», — написала співачка під кліпом, в якому також прозвучав трек «Hummingbird» з її нового альбому «This Is Me… Now».

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У пості вона також написала: «16. Подорож на день народження 2024».

Лопес розповіла про виховання підлітків під час гостьового виступу на шоу «Жити з Келлі та Марком» минулого року:

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«Підлітковий вік важкий. Вони починають кидати тобі виклик і все таке. У вас є дитина, а потім це як ваш найкращий маленький друг, який любить бути з вами весь час, і раптом вони кажуть: «Забирайся з моєї кімнати».

Вона порівняла виховання підлітків з мистецтвом серфінгу: «Я відчуваю, що це схоже на серфінг. Просто катаюся на хвилях. Ой, я щойно перекинувся! Тепер я повернувся! Я повернулася!»

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