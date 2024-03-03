В НКРЕКП — новий голова: хто буде займатись питанням регулювання тарифів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрала собі нового голову.

Про це повідомили у пресслужбі Комісії.

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«У неділю, 3 березня, нацкомісія шляхом таємного голосування обрала новим головою Валерія Тарасюка», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в НКРЕКП, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років.

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У період з 2019 по 2022 рік Тарасюк вже очолював НКРЕКП. А з 2014 по 2016 рік він був членом НКРЕКП.

Зазначимо, що НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою:

- досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави;

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- забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

НКРЕКП може встановлювати граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. А також може вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати тарифи.

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Також нагадаємо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Минулого року уряд підвищив тариф на електроенергію для населення на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Як повідомляли «ФАКТИ», цього року також можуть зрости тарифи на електроенергію. Комунальники почали відключати від послуг боржників, адже скасовано мораторій на відключення боржників від електрики та житлово-комунальних послуг. Виключення зробили для мешканців районів, де тривають бойові дії чи які знаходяться під окупацією.

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