Умови застосування росією ядерної зброї: про що говорять секретні документи рф

Витік російських військових файлів свідчить про те, як росія відпрацьовувала застосування тактичної ядерної зброї у випадку конфлікту з державою, йдеться у доповіді. Видання Financial Times ознайомилося з документами, які, за його даними, свідчать про те, що поріг застосування росією цієї зброї є нижчим, ніж публічно визнавала москва раніше.

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Сховище з 29 секретних файлів, складених між 2008-м і 2014 роками, які були проаналізовані експертами, також містить «навчальні сценарії» вторгнення Китаю, пише FT.

Критерії можливого застосування ядерної зброї нібито варіюються від вторгнення на територію рф до більш конкретних випадків, таких як знищення 20% її стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами або «трьох аеродромів».

«Ми вперше бачимо подібні документи у відкритому доступі, — сказав газеті Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі росія — Євразія в Берліні. — Вони свідчать про те, що оперативний поріг застосування ядерної зброї може бути досягнутий. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаного результату не можна досягти звичайними засобами».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про плани росії створити протисупутникову зброю.

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