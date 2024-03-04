Відбивалися ножем та гранатою: спіймані на гарячому злодії чинили опір поліцейським у Києві (фото, відео)

У Києві, де нещодавно затримали грабіжників, які напали на військового, викрили двох зловмисників, які «спеціалізувалися» на крадіжках з магазинів та квартир.

ВІДЕО ДНЯ

В столичній поліції повідомили, що під час затримання один з фігурантів намагався підірвати поліцейських гранатою, але правоохоронцям вдалося перехопили боєприпас.

Фото поліції

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері зоомагазину у Дарницькому районі столиці, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин.

РЕКЛАМА

Фото поліції

«Надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції. 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано», — додав він.

РЕКЛАМА

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази.

Фото поліції

РЕКЛАМА

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок — його справа наразі слухається в суді.

Затриманим інкримінують частину четверту статті 185 — крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану. Порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Хмельниччині троє школярів впіймали злочинця-рецидивіста — злодій викрав з магазину дороговартісний телефон.

Фото поліції

578

Читайте нас у Facebook