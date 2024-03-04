Печінкова домашня ковбаса: обов’язково приготуйте на свята

Бюджетний варіант ковбаси. Мінімальна кількість продуктів, а підсумок — смачна домашня ковбаса. Ковбаса щільна за консистенцією, ніжна на смак, легко ріжеться, швидко з'їдається, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

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Інгредієнти:

1 кг телячої печінки (або свинячої)

0,3−0,5 кг сала

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3−4 яйця (сирих)

100 мл молока

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3−4 цибулини (обсмажити)

4−6 зубчиків часнику

сіль, перець

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Приготування

Через м'ясорубку пропустити печінку, сало, смажену цибулю, часник (або часник через прес). Влити молоко та яйця, додати сіль і перець до смаку. Добре перемішати. Наповнити кишку через насадку до м'ясорубки, залишаючи третину кишки порожньою. Наколоти ковбасу голкою декілька разів, щоб не луснула при варці та смаженні.

Покласти в каструлю з холодною підсоленою водою. Варити 20−25 хвилин. Потім обсмажити з двох сторін на пательні на олії чи смальці. Або змастити ковбасу олією та запекти в духовці (200°, 30−40 хвилин, теж з двох сторін).

А з курячою печінкою можна приготувати смачний салат з маринованими огірками.

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