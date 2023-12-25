Діти точно оцінять: готуємо домашню курячу ковбасу

Домашня ковбаса — це завжди окраса святкового столу. Зараз є запит саме на курячу — бо ж натуральна і дітям можна. Але при цьому, щоб рецепт був не складний в роботі, а ковбаса виходила смачною та соковитою. А це не просто, часто курячі домашні ковбаси сухі. Ковбасу, приготовлену за цим рецептом можна і дітям, і гостям на новорічний стіл, ділиться кулінарка Любов Біріна.

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Інгредієнти: М'ясо куряче — 400 г

Вершки 36% - 40 г

Сіль — 6 г

Часник — 2 зубці

Чорний перець

Приготування:

Курячі четвертини звільнити від кісток і від шкіри. В рецепті вказана вага чистого м'яса. Порізати кубиком, додати решту інгредієнтів. Добре вибити рукою. Помістити в місткість, накрити і залишити на ніч.

Начинити кишку (не надто туго, але й не вільно). Кінці зав'язати. Закрутити «равликом», проткнути дерев'яною паличкою по середині. Проварити над парою під кришкою 30 хвилин при помірному кипінні. Паперовим рушником забрати вологу. Смажити на сковороді під кришкою з двох сторін.

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Раніше дієтологиня Катерина Черкаська підказала рецепт печеного рулета із курки, який можна вживати тим, хто слідкує за вагою.

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