Салат із курячою печінкою та соусом із маринованими огірками: смачно та незвично
Куряча печінка — продукт корисний і досить бюджетний. З неї можна приготувати чимало смачних страв — у тому числі салатів. Салат з курячою печінкою — це смачно і ситно. А готується він досить швидко і просто.
Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт ніжних і соковитих печінкових кульок.
- Напевно такого салату ви ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — думаю, вам сподобається. Можливо, ви скористаєтеся цим рецептом не раз.
Салат із курячої печінки під незвичайним соусом
- 400 г курячої печінки
- 1 цибулина
- 1 лавровий лист
- Петрушка
Для соусу
- 100−150 г сметани
- 1 жовток
- 100 г маринованих огірочків
- Перець
- Можна додати часник
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- Трохи олії
Відварюємо печінку без солі — з додаванням цибулі та лаврового листа. Охолоджуємо. Доповнюємо зеленню і соусом із вищевказаних інгредієнтів, які потрібно просто з'єднати. Мариновані огірки попередньо натерти на тертку, а жовток розім'яти за допомогою виделки. Салат готовий. Подавайте його в красивій піалі або в келиху.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашньої курячої ковбаси.
Фото з альбому Елли Іванової85