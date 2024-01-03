Салат із курячою печінкою та соусом із маринованими огірками: смачно та незвично

Куряча печінка — продукт корисний і досить бюджетний. З неї можна приготувати чимало смачних страв — у тому числі салатів. Салат з курячою печінкою — це смачно і ситно. А готується він досить швидко і просто.

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Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт ніжних і соковитих печінкових кульок.

- Напевно такого салату ви ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — думаю, вам сподобається. Можливо, ви скористаєтеся цим рецептом не раз.

Салат із курячої печінки під незвичайним соусом 400 г курячої печінки

1 цибулина

1 лавровий лист

Петрушка Для соусу РЕКЛАМА 100−150 г сметани

1 жовток

100 г маринованих огірочків

Перець

Можна додати часник

1 чайна ложка гірчиці в зернах

Трохи олії

Відварюємо печінку без солі — з додаванням цибулі та лаврового листа. Охолоджуємо. Доповнюємо зеленню і соусом із вищевказаних інгредієнтів, які потрібно просто з'єднати. Мариновані огірки попередньо натерти на тертку, а жовток розім'яти за допомогою виделки. Салат готовий. Подавайте його в красивій піалі або в келиху.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашньої курячої ковбаси.

Фото з альбому Елли Іванової

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