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Салат із курячою печінкою та соусом із маринованими огірками: смачно та незвично

22:29 6 січня 2024
Салат з курячою печінкою та соусом з маринованими огірками

Куряча печінка — продукт корисний і досить бюджетний. З неї можна приготувати чимало смачних страв — у тому числі салатів. Салат з курячою печінкою — це смачно і ситно. А готується він досить швидко і просто.

Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт ніжних і соковитих печінкових кульок.

- Напевно такого салату ви ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — думаю, вам сподобається. Можливо, ви скористаєтеся цим рецептом не раз.

Салат із курячої печінки під незвичайним соусом

  • 400 г курячої печінки
  • 1 цибулина
  • 1 лавровий лист
  • Петрушка

Для соусу

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  • 100−150 г сметани
  • 1 жовток
  • 100 г маринованих огірочків
  • Перець
  • Можна додати часник
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Трохи олії

Відварюємо печінку без солі — з додаванням цибулі та лаврового листа. Охолоджуємо. Доповнюємо зеленню і соусом із вищевказаних інгредієнтів, які потрібно просто з'єднати. Мариновані огірки попередньо натерти на тертку, а жовток розім'яти за допомогою виделки. Салат готовий. Подавайте його в красивій піалі або в келиху.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашньої курячої ковбаси.

Фото з альбому Елли Іванової

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