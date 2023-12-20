Поставте пляшку на робочому столі: прості способи пити більше води

Намагання залишатися гідратованим часто здається щоденною боротьбою. Що з такою великою кількістю смачних напоїв вода здається неважливою. Можливо, саме тому в соціальних мережах так багато рецептів приготування напоїв — ми постійно шукаємо нові та цікаві способи втамувати спрагу. Річ у тім, що пити воду не є чимось необов'язковим. Ми всі повинні це робити, незалежно від того, здається це нудним чи ні. Чому? Ну, більша частина вашого мозку, серця, легенів, м'язів і нирок складається з води. Насправді, до 60% ваги тіла дорослої людини — це вода, тож вона має вирішальне значення для вашого самопочуття, пише видання Today.

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Однак не існує офіційних рекомендацій щодо того, скільки води ви повинні пити, оскільки ваші потреби в гідратації включають рідину з інших джерел. Але вода — це найкращий спосіб гідратації. Найпростіший спосіб визначити, чи дотримуєтесь ви потрібної норми, — це поглянути на свою сечу. В ідеалі вона повинна бути прозорою або блідо-жовтою. Якщо вона темніша, це може означати, що ви «недопиваєте» воду.

Встановіть щоденну мету. Наявність щоденної мети може бути корисною для відстеження споживання води, а також може допомогти вам зберегти мотивацію. Наприклад, ви можете прагнути випивати склянку води щогодини або випивати певну кількість в день. Як би ви не вирішили поставити свою мету, переконайтеся, що вона конкретна. Замініть солодкі напої. Основним джерелом цукру є підсолоджені напої: газована вода, підсолоджений чай, спортивні напої, лимонад і кавові напої, які містять цукрові добавки. Оскільки цукор сприяє виникненню багатьох проблем зі здоров'ям, має сенс замінити ці напої водою. Якщо така заміна здається надто радикальною, додайте до H 2 0 трохи 100% фруктового соку. На відміну від соків з доданим цукром, 100% сік є природно солодким і забезпечує поживні переваги.

Використовуйте пляшку з водою. Поставте пляшку з водою на робочому столі, щоб вона нагадувала вам про необхідність пити. Наприклад, ви можете залишити одну пляшку в машині, одну на робочому столі, одну в сумці і одну на кухні.

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Якщо пиття води здається вам нудним заняттям, подумайте про те, щоб придбати красиву пляшку для води або новий набір скляного посуду. Ви з більшою ймовірністю досягнете своїх водних цілей, якщо пити воду буде стильно і весело.

Додайте у воду ароматизатор. Якщо ви не любите звичайну воду, додайте трохи смаку. Огірок, лимон, лайм, ягідне пюре, імбир і м'ята — смачні та корисні добавки. Звичайно, це лише короткий список. Не соромтеся експериментувати з будь-якими фруктами, овочами, травами чи приправами, які вам подобаються!

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Пийте воду, коли прокидаєтеся. За ніч ви злегка зневоднюєтеся, тому має сенс почати свій день з води. Якщо ви любите каву, не хвилюйтеся. Ви можете отримати свій кофеїновий кайф, випивши води, але візьміть за звичку починати свій день правильно, випиваючи склянку води перед сніданком.

Чергуйте воду з іншими напоями. Давайте будемо чесними: більшість з нас не збирається повністю викреслювати каву або вино зі свого життя. Це нормально — пити їх у помірних кількостях, але варто взяти на себе зобов'язання чергувати напої. Наприклад, пообіцяйте собі, що випиватимете повну склянку води після ранкової кави. Їжте продукти, що зволожують організм. Вживання продуктів з високим вмістом води дійсно може підвищити рівень гідратації. Крім того, багато з них — це хрусткі, низькокалорійні закуски, тому мати їх під рукою не завадить.

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Раніше повідомлялося, що фітнес-тренер та консультант зі здорового харчування Юрій Попко, радив не забувати про воду. Вода пришвидшує обмінні процеси в організмі й дуже важлива, а також додає бадьорості.

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