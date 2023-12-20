Поставте пляшку на робочому столі: прості способи пити більше води
Намагання залишатися гідратованим часто здається щоденною боротьбою. Що з такою великою кількістю смачних напоїв вода здається неважливою. Можливо, саме тому в соціальних мережах так багато рецептів приготування напоїв — ми постійно шукаємо нові та цікаві способи втамувати спрагу. Річ у тім, що пити воду не є чимось необов'язковим. Ми всі повинні це робити, незалежно від того, здається це нудним чи ні. Чому? Ну, більша частина вашого мозку, серця, легенів, м'язів і нирок складається з води. Насправді, до 60% ваги тіла дорослої людини — це вода, тож вона має вирішальне значення для вашого самопочуття, пише видання Today.
Однак не існує офіційних рекомендацій щодо того, скільки води ви повинні пити, оскільки ваші потреби в гідратації включають рідину з інших джерел. Але вода — це найкращий спосіб гідратації. Найпростіший спосіб визначити, чи дотримуєтесь ви потрібної норми, — це поглянути на свою сечу. В ідеалі вона повинна бути прозорою або блідо-жовтою. Якщо вона темніша, це може означати, що ви «недопиваєте» воду.
Встановіть щоденну мету. Наявність щоденної мети може бути корисною для відстеження споживання води, а також може допомогти вам зберегти мотивацію. Наприклад, ви можете прагнути випивати склянку води щогодини або випивати певну кількість в день. Як би ви не вирішили поставити свою мету, переконайтеся, що вона конкретна. Замініть солодкі напої. Основним джерелом цукру є підсолоджені напої: газована вода, підсолоджений чай, спортивні напої, лимонад і кавові напої, які містять цукрові добавки. Оскільки цукор сприяє виникненню багатьох проблем зі здоров'ям, має сенс замінити ці напої водою. Якщо така заміна здається надто радикальною, додайте до H20 трохи 100% фруктового соку. На відміну від соків з доданим цукром, 100% сік є природно солодким і забезпечує поживні переваги.
Використовуйте пляшку з водою. Поставте пляшку з водою на робочому столі, щоб вона нагадувала вам про необхідність пити. Наприклад, ви можете залишити одну пляшку в машині, одну на робочому столі, одну в сумці і одну на кухні.
Якщо пиття води здається вам нудним заняттям, подумайте про те, щоб придбати красиву пляшку для води або новий набір скляного посуду. Ви з більшою ймовірністю досягнете своїх водних цілей, якщо пити воду буде стильно і весело.
Додайте у воду ароматизатор. Якщо ви не любите звичайну воду, додайте трохи смаку. Огірок, лимон, лайм, ягідне пюре, імбир і м'ята — смачні та корисні добавки. Звичайно, це лише короткий список. Не соромтеся експериментувати з будь-якими фруктами, овочами, травами чи приправами, які вам подобаються!
Пийте воду, коли прокидаєтеся. За ніч ви злегка зневоднюєтеся, тому має сенс почати свій день з води. Якщо ви любите каву, не хвилюйтеся. Ви можете отримати свій кофеїновий кайф, випивши води, але візьміть за звичку починати свій день правильно, випиваючи склянку води перед сніданком.
Чергуйте воду з іншими напоями. Давайте будемо чесними: більшість з нас не збирається повністю викреслювати каву або вино зі свого життя. Це нормально — пити їх у помірних кількостях, але варто взяти на себе зобов'язання чергувати напої. Наприклад, пообіцяйте собі, що випиватимете повну склянку води після ранкової кави. Їжте продукти, що зволожують організм. Вживання продуктів з високим вмістом води дійсно може підвищити рівень гідратації. Крім того, багато з них — це хрусткі, низькокалорійні закуски, тому мати їх під рукою не завадить.
Раніше повідомлялося, що фітнес-тренер та консультант зі здорового харчування Юрій Попко, радив не забувати про воду. Вода пришвидшує обмінні процеси в організмі й дуже важлива, а також додає бадьорості.40