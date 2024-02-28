Статки принцеси Шарлотти: найбагатша дитина у світі без спадщини та рахунків

Принцеса Шарлотта, яка успадкує безцінну реліквію від принцеси Діани, народилася 2 травня 2015 року, як друга дитина і єдина дочка принца Вільяма, принца Уельського, і Кейт Міддлтон, принцеси Уельської. Принцеса Шарлотта є четвертою у черзі на британський престол після свого діда, короля Чарльза, батька, принца Вільяма, і старшого брата, принца Джорджа.

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Будучи неповнолітньою, принцеса Шарлотта не має особистих статків, однак, згідно з австралійським виданням «Рідерз Дайджест», статки принцеси Шарлотти оцінюються в 5 мільярдів доларів. Багатство британської королівської сім'ї в першу чергу походить від активів Crown Estate, якими від імені монарха управляє незалежна організація, пише Marca.

Члени королівської сім'ї отримують щорічну стипендію з Суверенного гранту, яка використовується для покриття їхніх офіційних обов'язків і витрат. Важливо зазначити, що статки та витрати королівської сім'ї є предметом публічного обліку та контролю у Сполученому Королівстві. Принцесу Шарлотту називають «найбагатшою дитиною у світі» завдяки її статусу члена британської королівської сім'ї, яка є однією з найбагатших і найвідоміших королівських родин у світі. Статки королівської сім'ї оцінюються в мільярди доларів, і вони мають доступ до широкого спектру ресурсів та привілеїв.

«Ефект Шарлотти» — це явище, при якому продукти, одяг та аксесуари, які носила або використовувала принцеса Шарлотта, швидко розкуповуються або стають дуже затребуваними серед споживачів. Цей ефект схожий на «ефект Кейт Міддлтон», який був названий на честь матері Шарлотти, принцеси Уельської, і стосується збільшення продажів та уваги, яку отримують бренди, коли вона носить їхню продукцію.

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«Ефект Шарлотти» спостерігається з моменту народження принцеси Шарлотти у 2015 році і продовжується з її дорослішанням та відвідуванням публічних заходів з родиною. Її одяг та аксесуари, такі як сукні та взуття, часто швидко розкуповуються після того, як їх ідентифікують і роблять доступними для публіки.

Як «ефект Кейт Міддлтон», так і «ефект Шарлотти» вважаються рушійною силою споживчого попиту на певні бренди та продукти і розглядаються як цінний маркетинговий інструмент для компаній. Однак вони також викликають занепокоєння щодо споживацтва та тиску на жінок з боку громадськості, які змушені постійно підтримувати певний імідж і стиль.

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Раніше повідомлялося про статки членів королівської сім’ї.

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