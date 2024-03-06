Без борошна, цукру та дріжджів: рецепт «ситного та ароматного» хліба від шеф-кухаря Валентини Кущ
Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розповідала, як приготувати тістечка «персики», поділилася рецептом «хлібу» без борошна, цукру та дріжджів
«Цей рецепт я побачила в одному іноземному блозі й захотіла спробувати. Але одразу ж відкинула цю ідею, бо не люблю рецепти, де не вказано чітко скільки чого брати. Але я б була не я, якщо б не спробувала і не адаптувала рецепт. Вийшло дійсно досить цікаво», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний, пастоподібний — 400 гр;
- Яйця — 3 шт;
- Вівсяні пластівці — 100 гр;
- Вівсянка (та, яка довго вариться) — 100 гр;
- Насіння гарбузу — 100 гр;
- Насіння льону, кунжут — 100 гр;
- Сіль — дрібка;
- Розпушувач — 1 ч л;
- Часник — 2 зубчики;
- Улюблені спеції.
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Приготування:
- Змішаємо всі інгредієнти разом — міксером чи просто руками.
- Викладаємо на деко (бажано на силікон, бо прилипне), трішки формуємо вологими руками та запікаємо при 180 градусах приблизно 50 хв — 1 годину.
«Хлібчик виходить досить вологий за рахунок сиру. Ситний і ароматний. Насіння можна комбінувати або змінювати. Пластівці можна брати будь-які. Гречані, вівсяні чи що знайдете», — радить Валя Саєнко та додає, що вона б дадала до рецепту ще й копчену паприку.
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