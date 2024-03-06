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Без борошна, цукру та дріжджів: рецепт «ситного та ароматного» хліба від шеф-кухаря Валентини Кущ

14:21 6 березня 2024
Хліб

Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розповідала, як приготувати тістечка «персики», поділилася рецептом «хлібу» без борошна, цукру та дріжджів

«Цей рецепт я побачила в одному іноземному блозі й захотіла спробувати. Але одразу ж відкинула цю ідею, бо не люблю рецепти, де не вказано чітко скільки чого брати. Але я б була не я, якщо б не спробувала і не адаптувала рецепт. Вийшло дійсно досить цікаво», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний, пастоподібний — 400 гр;
  • Яйця — 3 шт;
  • Вівсяні пластівці — 100 гр;
  • Вівсянка (та, яка довго вариться) — 100 гр;
  • Насіння гарбузу — 100 гр;
  • Насіння льону, кунжут — 100 гр;
  • Сіль — дрібка;
  • Розпушувач — 1 ч л;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Улюблені спеції.

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Приготування:

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  • Змішаємо всі інгредієнти разом — міксером чи просто руками.
  • Викладаємо на деко (бажано на силікон, бо прилипне), трішки формуємо вологими руками та запікаємо при 180 градусах приблизно 50 хв — 1 годину.

«Хлібчик виходить досить вологий за рахунок сиру. Ситний і ароматний. Насіння можна комбінувати або змінювати. Пластівці можна брати будь-які. Гречані, вівсяні чи що знайдете», — радить Валя Саєнко та додає, що вона б дадала до рецепту ще й копчену паприку.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців розповіла про те, як зробити особливий від хлібу — плетінку, яка конкурує з пампухами та чудово смакує з чаєм чи кавою.

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Фото — скріншот

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