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«Печиво з дитинства»: тістечка «Персики» від шеф-кухаря Валентини Кущ

15:07 29 лютого 2024
Печиво

Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом оладок з гарбуза та яблук, розповіла, як приготувати тістечка «персики»

«Печиво з мого дитинства», — пише кулінарка у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 350 гр;
  • Масло вершкове мʼяке — 80 гр;
  • Пудра цукрова — 120 гр;
  • Яйця — 2 шт;
  • Ваніль;
  • Дрібка розпушувача.

Для начинки та декору:

  • Варене сгущене молоко;
  • Фарбник харчовий червоний та помаранчевий (можна замінити на сік моркви та буряку);
  • Цукор;
  • Горішки за бажанням.

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Приготування:

  • Для печива. Мʼяке вершкове масло взбиваємо до біла з пудрою. По одному додаємо яйця і взбиваємо кожен раз. Слідом борошно, розпушувач та ваніль. Тісто має бути мʼяке та піддатливе.
  • З тіста формуємо кульки однакового розміру. Я це робила через ваги — по 30 гр. Викладаємо на деко для випічки, простелене пергаментом, на відстані і трішки прижимаємо. Випікаємо при 180 приблизно 15 хвилин. Тістечка не мають бути рум'яними. Можливо, тільки знизу. Не пересушіть. Даємо трішки охолонути.
  • В кожному печиві робимо знизу отвір ложкою. Начиняємо згущеним молоком. Можна додати улюблений горіх в середину. Дві половинки поєднуємо до купи. Даємо постояти в холодильнику годинку для стабілізації.
  • Для того, щоб пофарбувати наші персики, я розвела в окропі пару крапель барвника і пофарбувала кожне тістечко. Якщо не маєте фарбників, то можна розфарбувати соком буряку та моркви. Потім обсипала все цукром. Готово.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом печива з какао, яке не потрібно випікати — його обсмажують на пательні.

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Фото — скріншот

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