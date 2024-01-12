Плетінка з маком: діти проситимуть пекти її щодня

Плетінка — це особливий вид хліба! Якась вона така святкова, здобна, ароматна. Вона стає прикрасою святкового столу, та сміливо конкурує з пампухами. Завдяки ніжному і м'якому, помірно солодкому тісту, виріб чудово підходить до чаю та кави, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт курячих нагетсів.

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Склад: 400 мл молока

80 г цукру

8 г сухих або 24 г пресованих дріжджів

1 ч. л. солі

1 яйце

1 ст. л. оцту

650 г борошна

30 г м’якого вершкового масла Для змащування та посипки: 1 жовток

1 ст. л. молока

3 ст. л. маку

Спосіб приготування:

В миску виливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, одну столову ложку цукру з загальної кількості та 100 г борошна. Перемішуємо і накривши рушничком залишаємо на 15 хвилин для того, щоб дріжджі стали активними і тісто збільшилося в два рази.

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Далі до опари додаємо цукор, який залишився, одне яйце, сіль, оцет, перемішуємо до однорідності. Частинами додаємо борошно і замішуємо тісто протягом 10 хвилин. Далі до тіста додаємо м’яке вершкове масло і вимішуємо ще протягом 5 хвилин. Повертаємо тісто до змащеної вершковим маслом миски, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце для підходу на 1 год-1год 20 хв (це залежить від температури на вашій кухні).

Тісто гарно підійшло, обминаємо його, та ділимо на три рівні частини. Кожну частину ділимо на ще три рівні частини, формуємо джгутики та заплітаємо в косичку, обидва краї добре защипуємо і викладаємо на деко, застелене пергаментом. Даємо час трохи підійти. Верх змащуємо сумішшю молока з яйцем і посипаємо маком. Ставимо випікати в розігріту до 180 градусів духовку на 20 — 30 хвилин.

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Нагадаємо рецепти ароматних пирогів «Зірка» та «Плетінка».

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