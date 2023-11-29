Ароматний домашній хліб: приготуйте та смакуйте

Хліб у всьому голова — недарма існує таке прислів'я. За цим рецептом він виходить м’якеньким, пухкеньким, добре нарізається, не кришиться, ділиться кулінарка Магдалина Шершун, яка раніше давала рецепт гомбовців по-закарпатськи.

РЕКЛАМА

Складники: борошно в/г — 1,5 кг

вода — 700 мл (±)

дріжджі — 50 грам

сіль -1 столова ложка

цукор — 2 столові ложки,

олія — 3 столові ложки

оцет — 1 столова ложка

Технологія приготування:

До теплої води додати звичайні пресовані дріжджі ретельно об'єднати, додати сіль, цукор, олію та оцет, вимішати, додати попередньо просіяне борошно замісити м'яке еластичне тісто, яке не має липнути до рук, тобто добре вимісити. Накрити харчовою плівкою, поставити у тепле місце для збільшення тіста в об'ємі на 1,5 години. Як тісто підніметься перший раз, злегка обім’яти його, дати тісту ще раз підійти, аж тоді формувати хлібчик.

РЕКЛАМА

Форми і руки змащуємо олією без запаху, викладаємо тісто однакової ваги у змащені форми, даємо ще раз у формах хлібчикові піднятися не до кінця форми.

Випікаємо при температурі 200 градусів 30 хвилин, потім зменшуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 20 хвилин.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт цибулевої чіабатти по-українськи.

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook та Instagram