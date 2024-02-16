Приголомшливий успіх України: атаки на Чорноморський флот рф дратують путіна

«Не кожному Цезарю пощастило померти двічі — і в один день», — так прокоментував речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук затоплення російського десантного корабля «Цезарь Куніков» 14 лютого біля південного узбережжя окупованого Кримського півострова.

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Символічно, що рф вже втратила третій десантний корабель свого Чорноморського флоту з початку агресивної війни проти України. Минулого тижня українські військові вже повідомляли, що близько третини Чорноморського флоту було знищено. 24 кораблі та один підводний човен виведені з ладу. Незалежні спостерігачі з проекту Oryх, який документує втрати обох воюючих сторін за допомогою фотографій у вільному доступі, підтверджують, що 14 російських кораблів було знищено і сім пошкоджено.

Це приголомшливий успіх України. Від початку російського вторгнення Чорне море стало центральним театром воєнних дій, пише t-online.

«Чорноморський флот росії довгий час вважався головною загрозою. Згідно з відкритою інформацією, до початку війни він налічував 74 військові кораблі. Його ракетні крейсери неодноразово обстрілювали Україну ракетами, спричиняючи смерть і руйнування. На початку війни спостерігачі побоювалися десантної операції з метою захоплення Одеси. І останнє, але не менш важливе: росія успішно блокувала український експорт через Чорне море протягом багатьох місяців. Майже всі ці загрози залишилися в минулому. росія все ще обстрілює Україну ракетами зі своїх кораблів. Однак кораблі вже не так добре захищені, як на початку війни. Першим свідченням цього стало знищення „Москви“, флагмана Чорноморського флоту, ще у квітні 2022 року. Відтоді російському флоту в регіоні доводиться дедалі важче».

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Удари по Чорноморському флоту росії, зазначає видання, є визначними, оскільки Україна не має власного військово-морського флоту. Її військово-морські сили в основному складаються з патрульних катерів і протимінних кораблів, ще два з яких Україна має отримати від Нідерландів наступного року. Крім того, Київ вже замовив у Туреччині чотири корвети на 2020 рік, але вони все ще перебувають на стадії будівництва. Тому Україні доведеться задовольнятися іншими засобами.

Українські війська покладаються, серед іншого, на західні крилаті ракети і реактивні снаряди. Однак, можливо, ще більш важливими для України є військово-морські безпілотники. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив: «Завдяки безпілотникам Україна дійсно змінила безпекову ситуацію в Чорному морі». росія вже відреагувала на це виведенням значної частини свого Чорноморського флоту з Криму.

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В інтерв'ю виданню t-online військовий експерт Ніко Ланге заявив, що Україна вже деякий час робить успіхи в операціях щодо Криму. «Російська протиповітряна оборона — радари, датчики і повітряне спостереження — систематично знищується, і кілька винищувачів вже були „зняті“ з неба в цьому районі», — сказав Ланге.

Чорне море залишається зоною напруженості для НАТО. Болгарія, Румунія і Туреччина, що входять до Альянсу, також відчувають тиск з боку російського флоту і небезпеку ескалації у морі. Крім того, в Чорному морі плавають численні морські міни, встановлені окупантами. Внаслідок цього раз у раз трапляються інциденти; у серпні, наприклад, одна з мін вибухнула біля румунського узбережжя.

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Подальший розвиток українського арсеналу безпілотників, зазначає видання, також свідчить про те, що Чорне море залишатиметься некомфортним для путінського флоту. Незважаючи на всі успіхи України, російський флот продовжує становити серйозну загрозу: третина може бути знищена, але дві третини все ще можуть бути розгорнуті — хоча, можливо, не всі кораблі одночасно. кремль і надалі використовуватиме їх, особливо для важких ракетних атак.

Раніше писали, що не тільки у російського флоту не все добре. Британські аналітики повідомили про великі проблеми у російських військово-повітряних сил.

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