Російський план війни на Чорному морі не працює: британська розвідка

Тактика росії проти креативної війни України в Чорному морі не спрацьовує, згідно з новою оцінкою британців, оскільки москва і Київ вступають у третій рік тотальної війни.

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росія все ще може завдати удару по Україні зі східної частини Чорного моря, але «стає все більш очевидним, що оборонна позиція, прийнята для захисту від нетрадиційного підходу України до морської війни, не працює так, як передбачалося», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Невдовзі після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Чорне море стало ключовим полем битви між Києвом і москвою. Україна пообіцяла повернути Крим, який знаходиться на південь від материка на березі Чорного моря, але контролюється силами кремля з моменту його анексії в 2014 році, пише Newsweek.

Україна не має великого військово-морського флоту, але ефективно використовує військово-морські безпілотники для нанесення вражаючих ударів по російських об'єктах на Чорному морі, що викликає глибоке збентеження у москви. Два роки тотальної війни між москвою і Києвом значно ускладнили, якщо не паралізували російські операції на Чорному морі, заявили на початку лютого у ВМС України.

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Військово-морські безпілотники української розробки Magura V5 атакували і знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков « поблизу південного кримського міста Алупка, на південний схід від військово-морської бази росії в Севастополі, повідомила українська військова розвідка на початку цього місяця.

рф втратила безліч інших кораблів, включаючи свій чорноморський флагман «Москву», кілька інших десантних кораблів і підводний човен.

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За оцінкою уряду Великої Британії, Україна використовувала безпілотники і керовані ракети, щоб підняти сприйняття російської загрози до нових висот і змусити москву перемістити багато своїх активів далі на схід, подалі від материкової частини України.

кремль перемістив частину своїх чорноморських активів з півострова на базу в Новоросійську, що в Краснодарському краї росії, далі від українського узбережжя. Вважається, що росія також планує створити ще одну чорноморську базу в Абхазії, сепаратистському регіоні, міжнародно визнаному як частина Грузії. Це ще більше віддалить російські ресурси в Чорному морі від України.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив наприкінці грудня, що росія втратила 20 відсотків свого Чорноморського флоту за попередні чотири місяці. Постійний успіх українських атак постійно змушує Чорноморський флот відступати.

«Я думаю, що зусилля з витіснення Чорноморського флоту з Криму і західного узбережжя Чорного моря були найуспішнішим аспектом контрнаступу», — заявив раніше в інтерв'ю журналу Newsweek генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який очолював Європейське командування Сухопутних військ США.

Раніше повідомлялося, що через велику кількість мін, які поставили росіяни, Чорне море стає дедалі небезпечнішим. Спільна протимінна група, про створення якої було підписано угоду між Болгарією, Румунією і Туреччиною, може почати діяти в квітні-травні, заявив начальник штабу оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов. Він уточнив, що команди готові, оскільки три країни вже давно працюють у спільних навчаннях.

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