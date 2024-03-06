«До болю»: гурт «ДахаБраха» вперше за два роки випустив нову пісню

Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну популярний музичний гурт «ДахаБраха», який потрапив до шкільних підручників з української літератури, випустив прем'єру пісні і відео до неї. Нова композиція називається «У горлі ком». У кліпі використані фото та відео пересічних українців, зроблені під час їх перебування у бомбосховищах чи вдома, за двома стінами, чи у ванні.

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«Ліку страхам уже немає, як дихати, коли у горлі ком», — співає лідер гурту Марко Галаневич.

Музикант та дизайнер Марко Галаневич розповів ЖВЛ, що композиція була написана під час репетицій протягом всього лише тижня. Пісня звучить українською, але у відео використані англійські субтитри. Відомо, що «ДахаБраха» має велику популярність за кордоном.

«Ми б хотіли нагадати світові про те, за яких умов живуть українці останні два роки, — зауважив Марко. — А також знову просити про підтримку як звичайних людей, так і уряди західних країн».

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«Важка пісня, але в такий час живемо, — відреагували на відео шанувальники гурту. — З надією в серці. Дякую за вашу творчість!«

«Сльози в очах, в горлі ком, але також надія в серці», — прокоментували нову пісню.

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«Дуже сильно, — зізналися у дописі. — До болю».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук вразив проникливою піснею.

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