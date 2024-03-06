«Можна зробити крок назад, але потім зробимо два кроки вперед»: Данілов про «снарядний голод» у ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на фронті залишається напруженою, проте наші бійці докладають усіх зусиль для відновлення територіальної цілісності України.

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«Упереджуючи різного роду „інсайти“, експертні прогнози, які активізувались на черговій хвилі розмов про „необхідність досягнення консенсусу“, „припинення вогню“, „пошуку мирних шляхів“, варто зробити декілька концептуальних зауважень. Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей, — пише Олексій Данілов. — Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може. Відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни. В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити».

Данілов визнав: ситуація на фронті важка, але на війні немає статики й все розвивається у стрімкій динаміці.

«Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають, — і зі „снарядним голодом“, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, у свою чергу, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи і „дасть раду“ російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату», — зазначив секретар РНБО.

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На його думку, українське суспільство, безумовно, втомилося від війни, але, обираючи між втомою та рабством, оберемо свободу, за яку будемо боротися.

«Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. путін, як завжди, читає не ті підручники історії. Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення росії до дій у рамках міжнародного права та ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої рф», — підсумував Данілов.

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Раніше про те, чи є надія переломити хід подій на війні, «ФАКТИ» поговорили з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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