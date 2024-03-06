Німецький підприємець звинувачується у поставках російській військовій компанії

Федеральна прокуратура висунула звинувачення проти підприємця в Саарі за незаконні поставки російській компанії. За даними влади Карлсруе, німецько-російський підприємець Вальдемар В. у період з 2020 року по березень 2023 року у 54 випадках постачав електронні компоненти російській компанії, яка виробляє військові матеріали та комплектуючі, в тому числі ПЗРК.

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«Сюди входить безпілотник „Орлан 10“, який зараз використовується російськими збройними силами в Україні», — заявила пресслужба федеральної прокуратури.

Його ймовірній спільниці також висунули звинувачення. За даними федеральної прокуратури, Наталі С., яка також має німецьке та російське громадянство, керує компанією, підконтрольною В. у Баден-Вюртемберзі. Як стверджується, вона підтримувала В. у 14 випадках, вказуючи постачальнику, що товари залишаться в Німеччині.

Електронні деталі спочатку були доставлені двом цивільним прифронтовим компаніям, що базуються в росії, які потім переправили їх військовому виробнику за погодженням з В., додали у федеральній прокуратурі. Після початку агресивної війни росії проти України В. перейшов на транспортування товарів до росії за допомогою фіктивних одержувачів у третіх країнах. Загальна вартість вивезених комплектуючих становить близько 875 000 євро.

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Раніше повідомлялося, що у польському Сеймі буде розглянутий проєкт закону про тотальне ембарго на агропродукцію з України.

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