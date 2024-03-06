«Краплинки роси для квітки — це як кольє з діамантами для жінки», — майстриня Юлія Котова

Весна прийшла, і її подих відчувається у творчості багатьох українських майстрів та дизайнерів. Краса природи надихає. Про прихід весни відомий англійський письменник Чарльз Дікенс писав так: «Це був один із тих березневих днів, коли сонце світить яскраво, а вітер дме холодний, коли на світлі — літо, а у тіні — зима». І саме в цю пору розквітають перші весняні квіти. Про свою колекцію первоцвітів на самоцвітах «ФАКТАМ» розповіла полтавська майстриня Юлія Котова, лакова мініатюра якої має поціновувачів у багатьох країнах світу.

«Для мене цвітіння фіалок означає, що вже прийшла справжня весна»

— Юліє, як вважаєте, чому саме первоцвіти так органічно поєднуються з самоцвітами?

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— Первоцвіти досить мініатюрні й тендітні, тому вони ідеально поєднуються з самоцвітами. Ось магнолія на житомирському лабрадориті. Це робота про весняну ніч, коли вже досить тепло й темрява наповнена п'янкими ароматами квітучих дерев. Житомирський лабрадорит створив просто ідеальну неоднорідну фактуру темряви та став чудовим тлом для гілочки магнолії. А це просліски на змійовику. Вважаю, що більш «лісового» каменю, ніж змійовик, просто не існує. Самоцвіт ніби сам шепоче: «Напиши квіти, а я огорну їх своїми візерунками, ніби лісовим мохом, і збережу на довгі роки на радість людям».

Юлія Котова: «Первоцвіти досить мініатюрні й тендітні, тому вони ідеально поєднуються з самоцвітами»

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— Краса!

— А от фіалки на лабрадориті. Ох, і люблю ж я ці малесенькі тендітні квіточки. Щороку навесні вишукую їх поглядом в парку чи на лісовій галявині. Для мене цвітіння фіалок означає, що вже прийшла справжня весна. А як дзвінко дзижчать бджілки та джмелі, перелітаючи з квітки на квітку у пошуках солодкого нектару. На моїх мініатюрах комах немає, але зображення надзвичайно динамічні, динаміки додають райдужні переливи каменів. А ще я використала цікавий спосіб, написавши квіти щільними фарбами, а листочки — прозорими.

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Фіалки на лабрадориті - немов справжні

— Дуже вишукана робота із сон-травою…

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— Цей розпис народився після моєї зустрічі з цією магічною квіткою. Одного теплого весняного дня ми з родиною поїхали на прогулянку до лісу поблизу Полтави. І там випадково знайшли галявину цих неймовірних квітів. Це справжнє диво! Раніше я їх бачила лише на ілюстраціях і листівках, а тут живі квіти! Такі яскраві та такі ніжні… Ці враження, мабуть, буду пам'ятати все життя Для мініатюри (на фото у заголовку) я використала напівпрозорий спил тонованого агату, такий само ніжний та приємний, як квіти сон-трави.

Весняні квіти - дуже ніжні

«Ніщо у світі не підкреслює природну красу квітки так, як краплинки роси, що сяє на сонці»

— Помітила, що у багатьох роботах зображаєте росу. Як досягаєте цього ефекту справжності краплі?

— Роса -- це моя любов. Її краплинки чи дощові для квітки — це як кольє з діамантами для жінки. На мою думку, ніщо у світі не підкреслює природну красу квітки так, як краплинки роси, що сяє на сонці.

— Справді.

— Роса, зображена на квітці, — це неповторна мить, яка залишається з нами завдяки фарбам і самоцвітам. Для відтворення краплинок води у мене є особлива багатошарова техніка. Це дуже кропітка, але цікава робота. Роса збагачує мініатюри художніми деталями та надає розписам вишуканої завершеності.

— Здається, що деякі квіти живі — лише покриті лаком. Який секрет такого ефекту?

— Ну, насправді ніякого секрету я не маю. Квіти здаються живими, бо я приділяю багато уваги деталям. У кожної рослини є свої неповторні риси, своя фактура, форма, кольори. Я дуже прискіпливо ставлюся до техніки, тому кожен мазок знаходиться на своєму місці та виконує свою роль. А ще я дуже люблю квіти. І це, зрозуміло, відображається у моїх роботах, бо те, що любиш, створюєш з особливою любов’ю.

Магнолія на житомирському лабрадориті - робота про весняну ніч, коли вже досить тепло й темрява наповнена п'янкими ароматами квітучих дерев

«Первоцвіти символізують пробудження природи, перемогу весни над зимою, надію на краще майбутнє»

— Коли працюєте, перед вами живі квіти чи фото?

— Мабуть, я здивую вас, але, коли створюю роботи, переді мною квітів, як правило, немає. Здебільшого це збірні образи, які сформувалися у моїй уяві після перегляду багатьох фото та споглядання живих квітів.

— Як створюється лакова мініатюра?

— Процес досить простий і складний водночас. Спочатку камінь готую до розпису. Потрібно прибрати з нього глянець. Самоцвіт має бути матовим. Потім наноситься контур майбутньої мініатюри. А далі живописні шари чергуються з лаком -- і все це по черзі просушується. Олійні фарби сохнуть понад шість годин за температури 70−80 градусів. Після завершення роботи з фарбами розпис вкривається кількома захисними шарами лаку, що й забезпечує довговічність лакових мініатюр. Потім фінішне (захисне) покриття удосконалюється вручну наждачним папером і спеціальною пастою для полірування.

Проліски на змійовику асоціюються з весняною лісовою галявиною

— Який вигляд має ваша майстерня?

— Майстерні я не маю. Але є робочий стіл із шухлядками й шафками для самоцвітів та інших матеріалів. На столі стоїть невеличкий імпровізований акваріум, який я зробила з великої скляної вази. На підвіконні, на шафках і на стелі над столом у мене живуть папороті. Це схоже на імпровізований ліс. А ще у мене є потужна настільна лампа. Світить, як прожектор. Ну, й зручне крісло, бо працюю по багато годин.

— Чи траплялись у вашій творчості якісь дива?

— Поки що ні, але ж весна тільки почалася. Проте одну історію все ж розкажу. Вона про самоцвіти з конваліями. Розпис на зеленому агаті замовила одна приємна жінка з Бельгії собі на день народження. Ми обрали камінь, і я з величезним задоволенням зробила мініатюру, відправила поштою… Але посилка загубилася у дорозі. Було дуже шкода роботи, а ще більше, що людина залишилася без такого очікуваного подарунка у найпрекрасніший день року. Тому конвалії на яшмі були написані замість загублених, але вже через рік. Цю посилку я відправила мамі іменинниці в іншу країну, а донька планувала приїхати до неї в гості й забрати мою роботу. Але знову сталося не так, як гадалося. Посилка довго лежала у поштовому відділенні, та ніхто про неї не повідомляв. Вже потім мама іменинниці таки забрала роботу з пошти, і врешті-решт конвалії знайшли свою адресатку. Цікаво, що природний візерунок яшми з самого початку нагадував квіти конвалій, а я тільки трішечки допомогла їм проявитися.

Конвалії на агаті дуже вишукані

— Що символізують первоцвіти?

— Перш за все пробудження природи, початок нового циклу життя, перемогу весни над зимою, надію на краще майбутнє.

— Які роботи всесвітньо відомих митців на тему первоцвітів ваші улюблені?

— Для мене найкрасивіші у світі квіти, у тому числі й первоцвіти, народилися з-під пензля української мисткині Катерини Білокур. На її полотнах зустрічаються квіти, які насправді квітнуть у різні періоди, але саме це робить її квіткові світи незвичайними та неповторними. Це окремий Всесвіт, створений для споглядання квіткової душі, для проникнення у неї, відчуття її досконалості.

Раніше майстриня Олександра Чалій, яка створює дивовижний посуд з декором з полімерної глини, розповіла «ФАКТАМ» про свою творчість.

Фото Юлії Котової

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