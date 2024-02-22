«Побачивши мій бузок з полімерної глини, одна дівчина сказала, що відчула його аромат», — майстриня Олександра Чалій

Чи впливає, на вашу думку, чашка на смак чаю та кави? Чи любите ви милуватися декором посуду у гостях? Чи цінуєте унікальний дизайн та ручну роботу? Чи маєте улюблену чайну ложечку? Якщо хоча б на два з цих запитань ви відповіли ствердно, ця стаття буде для вас цікавою. Посуд з декором з полімерної глини, який створює майстриня Олександра Чалій, — справжнє диво. Ягоди, фрукти, горіхи, зерна кави у його дизайні — наче справжні. А ще мають дуже апетитний вигляд у декорі тістечка та цукерки. Не випадково квітковий дизайн посуду, створений Олександрою Чалій, був відзначений найвищою нагородою на Міжнародному конкурсі Golden Time Talent. В інтерв’ю «ФАКТАМ» декораторка, роботи якої відомі у США, Швейцарії, Великій Британії та інших країнах світу, розповіла про символічні значення смаколиків у декорі.

«Вважається, що наявність бузкового куща біля будинку може принести удачу та захистити його мешканців від небезпеки»

— Декорування посуду деталями з полімерної глини став особливо популярним в останні роки, — розповідає Олександра Чалій. — Полімерна глина надає художникам та майстрам широкі можливості для творчості й дозволяє створювати неповторні декоративні елементи, які можуть прикрашати як посуд, так і інші предмети. Цей різновид мистецтва популярний у багатьох країнах світу, але особливо активно розвивається в Японії, США, Великобританії та Італії.

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— Що символізують квіти у декорі чашок?

— У давнину ромашки вважалися амулетом проти чаклунства та негативної енергії. Люди розсипали ці квіти вдома, щоб захиститися від чар та ворожінь. Крім того, ромашка є символом добробуту та процвітання. Тож посуд, декорований ромашками, наповнить простір теплом та позитивною енергією, створить атмосферу спокою та затишку. Хризантеми символізують щедрість, радість та дружбу. Жовті хризантеми асоціюються із сонцем та світлом. І якщо вони «розквітнуть» на чашечці, це буде неймовірно красиве видовище, а ще вони створять атмосферу тепла та життєрадісності у вашій оселі. Троянди ж, як відомо, є символом ніжності, кохання або навіть сили та впевненості. Вони додають елегантності та витонченості будь-якому інтер'єру, а також можуть зарядити позитивом мешканців оселі.

Троянди додають елегантності та витонченості будь-якому інтер'єру

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— Ваш бузок такий гарний, що не можна відвести очей.

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— Дякую. Бузок — символ ніжності та кохання. Вважається, що наявність бузкового куща біля будинку може принести удачу та захистити його мешканців від небезпеки. Якось, побачивши мій бузок, одна дівчина сказала, що відчула його аромат. Дарувати такі відчуття для мене дуже приємно. Я дуже люблю створювати квіти. Вони справжнє диво природи.

Бузок з полімерної глини гарний та вишуканий

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«Баночку з варенням можна декорувати ягодами чи фруктами, горнятко для кави — її зернами»

— А що символізують фрукти та ягоди?

— Наприклад, ківі асоціюється з життєздатністю. Лимон та апельсин символізують свіжу позитивну енергію. Абрикоси є символами молодості та нових можливостей, починань. Щодо ягід, то чорниця та малина асоціюються з добробутом та багатством, полуниця — з радістю. Тож, даруючи посуд, декорований фруктами та ягодами, бажають насолоджуватися життям та отримувати задоволення від кожної миті.

Дуже апетитний вигляд мають абрикоси у декорі ложечки

— Чи мають символічне значення горіхи різних видів?

— Волоський асоціюється з мудрістю, інтелектом та довголіттям. Фундук може символізувати відновлення та удачу. Мигдаль є уособленням здоров'я, краси та кохання. У багатьох культурах він вважається символом вічного життя. Фісташки — символ радості, щастя та процвітання.

Горішки у декорі кришки баночки складно відрізнити від справжніх

— Які предмети посуду ви зазвичай декоруєте?

— Найпопулярніші, звісно, чашечки. Проте полімерна глина — чудовий матеріал, який можна використовувати, наприклад, і для декору кришечок для банок. М'яка текстура глини та різноманітні кольори дозволяють створити досить реалістичні смаколики. Наприклад, баночку з варенням можна декорувати ягодами чи фруктами, а баночку для кави — її зернами. Такий посуд — гарний аксесуар для кухні.

Також можна вишукано прикрасити ложечки. Варто проявити фантазію. Такий дизайн зробить кожну ложечку особливою. Важливо, що декор з високоякісної полімерної глини зберігає свою колірну яскравість та стійкість протягом довгого часу.

«Набирає популярності декор з бантиками»

— Дуже гарні й декоровані тарілки. А наскільки вони практичні у користуванні?

— Такий посуд легко миється, він довговічний. Тарілки з декором з полімерної глини можна використовувати як для подавання страв, так і для декорування інтер'єру. Обід чи вечеря з таким посудом стануть особливими.

— Коли я робила інтерв’ю з квітковою дизайнеркою всесвітньо відомої мануфактури Lladro, вона розповідала, що працює у приміщенні з панорамними вікнами, бо філігранна робота потребує багато світла. А який вигляд має ваша майстерня?

— Я створила власний світ мистецтва у своєму затишному куточку вдома. Цей куточок обрамлений вікнами з двох сторін і наповнений світлом, що дарує мені можливість детально розглядати найдрібніші деталі та відтінки у моїх роботах. Тут я можу зануритися у світ мистецтва та відчути себе справжнім майстром своєї справи. Створення декору — це захопливий творчий процес.

— Що у ньому найскладніше?

— Робота над дрібними деталями та нанесення точних ліній.

Олександра Чалій: «Створення декору -- це захопливий творчий процес»

— Як правильно доглядати за посудом з декором з полімерної глини?

— Догляд не є складним, але вимагає певної уваги та обережності. Головне — уникати використання агресивних мийних засобів, бо можна пошкодити декор. Ручне миття в теплій мильній воді — найкращий спосіб забезпечити довговічність і красу таких чашок, тарілок, ложечок…

— Розкажіть про тренди 2024 року у декоруванні посуду полімерною глиною.

— Один з них — створення чашок із зображенням тварин та людей за фото. Набирає популярності декор з бантиками. Вони асоціюються з елегантністю, жіночністю та вишуканістю. Бантики можуть бути використані для декорування кавових та чайних сервізів, тарілок, чашок, таць… Не випадково колись ними прикрашали розкішні палацові інтер'єри.

Декор з бантиками – один із трендів 2024 року

— Які висловлювання відомих людей про красу та мистецтво ваші улюблені?

— Мені подобаються слова Фрідріха Ніцше: «Без музики життя було б помилкою». Вони не тільки про музику, а про мистецтво загалом. Ці слова показують значення мистецтва та творчості у нашому житті, а також їхній вплив на наше відчуття краси та глибину емоційного досвіду.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» цукрова флористка з Івано-Франківська Наталія Лупич, роботи якої відзначені золотими медалями на Міжнародному кондитерському конкурсі Cake International, розповіла про троянди з цукрової пасти та пластичного шоколаду, якими зазвичай прикрашають весільні торти.



Фото з альбому Олександри Чалій

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