У Львові студент допоміг зловити неадеквата, який напав на молодих жінок із бритвою

У Львові, де нещодавно поліція склала протокол на пенсіонерку, яка зламала щелепу після падіння у тролейбусі, студент допоміг поліцейським затримати зловмисника, який нападав на жінок. Про це повідомили в поліції Львівської області.

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«Поліція Львівщини висловлює подяку хлопцю, який проявив мужність, сміливість та рішучість при затриманні озброєного зловмисника. Не вагаючись, студент відгукнувся на крики дівчини про допомогу, переслідував нападника, з допомогою перехожих затримав його та утримував до приїзду правоохоронців. Встановлено, що 5 березня близько 16.00 у вбиральні Львівського національного університету імені Івана Франка невідомий чоловік напав на 20-річну студентку. Погрожуючи небезпечною бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав їй тілесних ушкоджень. На крики жертви про допомогу відреагував 20-річний студент університету, який саме проходив повз вбиральню. Він спробував затримати нападника, проте тому вдалось вибігти з приміщення», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохооронці, втікаючи, на вулиці Гнатюка зловмисник напав на іншу жінку — 45-річну працівницю одного з магазинів. Як і в попередньому випадку, він схопив жертву за шию та погрожував їй бритвою.

«На цей раз студенту, який переслідував втікача, вдалось затримати його. З допомогою перехожих, які повідомили про подію на оперативну лінію 102, він утримував зловмисника до приїзду правоохоронців. На місці події працювали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції № 1. Особу нападника встановлено — ним виявився житель Львова віком 39 років. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомили в поліції.

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