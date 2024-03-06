Глава ДП Державний оператор тилу (ДОТ) Арсен Жумадилов у 2022 році отримав бойові виплати, хоча немає жодної інформації про те, що він був на фронті. Крім того, чиновник отримав нагороду «Сталевий хрест», якою зазвичай відзначаються бійці за особливі заслуги під час виконання складних бойових завдань. Таку інформацію озвучив колишній голова Луганської ОВА, волонтер Георгій Тука у своєму блозі на сайті Оboz.ua, коментуючи реформу ДОТ.

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За його словами, під час пошуку інформації про голову нового ДП, він знайшов «комплементарну статтю в „Крим-реалії“ про те, як Арсен взявся „зі зброєю в руках“ захищати Батьківщину». На думку Георгія Туки, матеріал замовний.

«Ну, судіть самі: з якою зброєю і в чиїх руках могла боронити державу на передовый людина, яка взялася опікуватися закупівлями медичних препаратів для ЗСУ? Я жодним чином не хочу принизити цю діяльність — вона вкрай потрібна! Як потрібні у Збройних Силах і юристи, і економісти, і фінансисти! Всі ці спеціалісти вкрай потрібні війську, і вони роблять вкрай важливу справу! Але, до чого тут „зі зброєю в руках“?», — запитує Тука.

Також він звернув увагу на пункт «бойових виплат» у декларації Арсена Жумадилова.

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«Не маю сумніву, але маю питання: чи всім у Краматорську виплачували бойові? Може, ревізія в МО зараз якраз і шукає ті „нецільові витрати“, про які вже так голосно розповідають нові ревізори?» — зазначив Тука.

Як свідчить декларація Жумадилова, він справді у 2022 році отримав 430 тисяч гривень бойових виплат від Фінансового управління Генштабу ЗСУ. Крім того, Георгія Туку здивував факт отримання Жумаделовим нагородження «Сталевим хрестом», яким зазвичай відзначають воїнів «за планування, організацію та керівництво військовими діями». При цьому колишній очільник Луганської ОВА зазначає, що немає жодної інформації, якими саме «воєнними діями» керував Арсен Жумаділов.

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Також Георгій Тука наголосив, що у 2021 році нинішній голова ДОТ придбав квартиру в Стамбулі, оціночна вартість якої близько 300 тисяч євро.

«Згідно з декларацією чиновника, 50% квартири належить іншій особі. Буває. Але особа ця — теща пана Жумадилова. І таке у нас буває! Ну, може ж, голова Верховної Ради Стефанчук орендувати житло у власної тещі та ще й отримувати компенсацію з бюджету», — пише Тука.

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На його думку, поки ДП «Державний оператор тилу» не запрацював, слід спостерігати за процесом призначення чиновників до цієї структури.

«Поки що ДПшка ще не заробила, тож з'ясувати справжні наміри, як самого Арсена Жумадилова, так і тих, хто його призначив, ми зможемо трохи пізніше. А зараз варто спостерігати за призначеннями чиновників у це ДП: якщо почнуть з'являтися «фахівці» з телевізійною освітою, «другі помічники помічників офісу» або «найкращі подруги сусідки» — діагноз можна поставити вже зараз: будується новий «схематоз», — вважає Георгій Тука.

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