«Ми по горло захлинаємося в срачах»: Маша Єфросиніна відреагувала на резонанс після її інтерв’ю з Христиною Соловій

Популярна телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яку Олександр Волошин звинуватив у лицемірстві після інтервʼю з Анною Трінчер, викликала широкий резонанс новим випуском. Її гостею стала співачка Христина Соловій. Розмова видалась відвертою, не компліментарною, навіть жорсткою. Суперечка розгорілася через мовне питання. Зокрема Христина Соловій дорікнула ведучій за те, що та спочатку не хотіла переходити на українську у програмі з Олею Поляковою. А також співачка заявила, що на руках Єфросиніної та усіх інших зірок, які «будували мости» між ворожими культурами, є кров українців.

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«Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Україною і Росією. За те, що вони намагалися всидіти на двох стільцях. І за те, що вони розмивали кордони. У них на руках, душі, серці завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати», — сказала Христина. Маша з таким формулюванням не погодилась.

В мережі розгорнулася бурхлива дискусія, в якій дісталося кожній зі сторін. Марія відреагувала на резонанс та пояснила, чому свідомо не вирізала фрагмент суперечки.

«Я завжди декларувала свою позицію щодо того, що в мене на каналі мають звучати реальні думки реальних людей, навіть якщо ці думки я не поділяю. Але я точно не буду мовчати, якщо, на мій погляд, вони перетинають мої особисті червоні лінії або мої особисті принципи. Я завжди це і показувала, і відповідала, і буду відповідати далі, адже тільки так ми можемо вибудувати демократичні медіа в європейській країні», — зазначила Маша.

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Вона закликала не розводити срачі на темі минулого, а переосмислювати, робити висновки та мислити критично, щоб будувати демократичну державу, де кожен голос важливий.

«Усі сьогодні абсолютно погоджуються, що ми по горло захлинаємося в срачах. Мені б хотілося вже запропонувати відходити від срачів про минуле. Ображати одне одного за те, що було в минулому, коли ми всі вже зробили свої висновки, пропрацювали помилки… Годі сратися. Я пропоную зосереджуватися на теперішньому, на майбутньому. Там теж є місце дискусіям, повірте», — резюмувала Маша Єфросиніна.

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Христина у своїй реакції підкреслила важливість переходу на українську мову, особливо зараз, називає це особистою відповідальністю кожного.

«Те, що я із заходу України, не означає, що я не зростала у русифікованому просторі, у тому числі, на російськомовних віаграх та потапах з настями. Не кажучи про русифікований книжковий ринок та красивих російськомовних ведучих на телебаченні. Але я завжди знала, що росіяни знищили мого діда, якого я так і не пізнала за життя. На Наддніпрянщині, Слобожанщині, Донеччині, Півдні росіяни вчиняли Голодомори, репресії, забороняли мову, розстрілювали культуру. Зрештою, у 2014 році вони почали цю війну і повторюють все. Якою буде персональна відповідь кожного українця на це — особиста справа кожного українця. Справа честі і гідності. Особиста відповідальність», — зазначила співачка.

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Вона додала, що сьогодні вона з Машею «по один бік історії» і що для неї «за честь мати розмову із героїнею екрану» її юності.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Христина Соловій вперше розповіла про роман з письменником та музикантом Сергієм Жаданом та назвала причину їхнього розриву.

Жадан емоційно відреагував на слова співачки.

Фото: інстаграм Маші Єфросиніної

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