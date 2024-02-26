За його сприяння запустили програму підготовки операторів «Стугна»: офіцер ЗСУ Гай про роботу Пашинського

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський, щодо якого зараз проводиться слідство, перед вторгненням росії, розуміючи неминучість агресії, не втік з країни, а навпаки активно допоміг готуватися до відбиття збройного нападу, зокрема при організації підготовки оборони Києва.

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Про це на засіданні у Вищому антикорсуді 26 лютого під час розгляду обрання запобіжного заходу для голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України екснардепа Сергія Пашинського повідомив Мирослав Гай, майор ЗСУ, кавалер орденів «За заслуги» та Богдана Хмельницького, який просить ВАКС дозволу взяти політика на поруки.

«Знаю Сергія Володимировича як порядну відповідальну людину. Він жодного разу не порушив свого слова або будь-яких своїх зобов'язань, які він брав на себе щодо допомоги військовим підрозділам, бригаді. Нашим побратимам. Точно знаючи про початок повномасштабного наступу, він не покинув Україну. Ба більше, зробив усе, щоб організувати відсіч збройній агресії рф. Він мав би покинути Україну за ці роки десятки разів. Замість цього він обрав важкий складний шлях у боротьбі з російськими окупантами. І я це побачив, бо був присутній при багатьох подіях, у яких брав участь. Я довіряю Сергію Володимировичу, тому впевнений, що за будь-яких прохань суду я зможу доставити його на вимогу до зали суду, у мене є транспортний засіб. Я знаю, де проживає Сергій Володимирович, знайомий з його сім'єю і впевнений, що зможу його привезти в будь-який момент за Вашим запитом», — заявив Мирослав Гай, звертаючись до судді ВАКС.

Він нагадав, що близько з Пашинським познайомився у 2021 році, «коли мене запросили до його кабінету». «Там мені і кільком ветеранам, — продовжив офіцер у своєму виступі, — громадським активістам він повідомив, що на жаль, він упевнений, що з високою ймовірністю в 2022 році буде повномасштабний напад росії, виходячи з тієї інформації, яка в нього була, знань історії та військової науки. Нам запропонували допомогти йому підготували все можливе для відсічі агресії росії.

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За його словами, більше того, за сприяння Пашинського вдалося запустити програму підготовки операторів протитанкових засобів ПТРК «Стугна» на базі бригад ТРО, що створювалися тоді, і «підготувати більше 20 розрахунків».

«Ми зібрали команди, які готувалися до відсічі агресії у Києві. Готувалися у вигляді підготовки транспортних засобів, рубежів відсічі цієї агресії, комунікації з військовими підрозділами, які могли брати участь у цьому… Сергій Володимирович організував команди з евакуації українських видів озброєння. На жаль, на той момент держава не організувала жодних дій щодо евакуації, наші команди евакуювали протитанкові засоби, які згодом отримали десантники та інші підрозділи ЗСУ, евакуювали ракети „Нептун“ — у тому числі ракети, які потім потопили крейсер „Москва“, евакуювали РСЗВ „Вільха“, які брали участь у відсічі агресії у Києві… Ми ставили питання, що країна не мала великокаліберної артилерії, і Сергій Володимирович зміг знайти „Богдану“, яка зараз уже відома у всьому світі… Далі вона брала участь у відсічі агресії від Харківської області до Кривого Рогу та Херсона», — розповів він.

Також Мирослав Гай повідомив, що Пашинський запропонував зухвалу ідею з використанням САУ «Богдана» для операцій ЗСУ під час деокупації українського острова Зміїний. А також продовжує допомагати ЗСУ і зараз.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будівлі ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п'ятьом учасникам злочинної схеми.

Раніше генерал-майор Лісовий подав клопотання про взяття під особисту поруку Пашинського.

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