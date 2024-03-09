«Моцарт» з вишнями та горіхами: пляцок від Лілії Цвіт, який подарує кожній жінці справжню насолоду
З настанням весни, хоча погода й натякає на потребу організму в чомусь ситному і гарячому, як-то карпатська юшка з білих грибів, все ж хочеться пригоститися і святковою випічкою.
Особливо — коли це буде пиріг-пляцок за рецептом відомої популяризаторки галицьких смаколиків Лілії Цвіт.
Цього разу вона показала, як приготувати до кави пиріг з музичною назвою «Моцарт».
«Неймовірний пляцок! Високий, гарний і дуже смачний! Класичне поєднання вишень, горіхів і шоколадних коржів, доповнене цікавим кремом з горіховою постою. Спробуйте! Потіште себе вишуканим шматочком з філіжанкою кави», — пропонує фудблогерка.
Інгридієнти (для форми 25×25 см)
Шоколадний корж
- борошно — 330 г
- какао — 60 г
- розпушувач — 15 г
- яйця — 6 шт.
- цукор — 220 г
- ванільний цукор — 10 г
- сіль — 1/3 ч.л.
- молоко — 150 мл
- олія рафінована — 75 мл
- вершкове масло — 75 мл
Горіховий корж
- білки — 5 шт.
- волоські горіхи — 230 г
- цукор — 85 г
- крохмаль кукурудзяний — 30 г
- борошно — 30 г
- розпушувач — 7 г
Крем
- жовтки — 5 шт.
- молоко 850 мл
- цукор — 100 г
- ванільний цукор — 10 г
- сіль — 1/3 ч.л.
- крохмаль кукурудзяний — 80 г
- вершкове масло — 200 г
- горіхова паста (типу «Нутелла») — 200 г
- вишня у власному соці — 250 г.
Приготування
Шоколадний корж-основа випікається протягом 45 хвилин при температурі 170 градусів, а горіховий корж — 50 хвилин при температурі 160 градусів.
Крем розподіляємо на 2 частини — 1/3 і ¼. До останньої додаємо шоколадні крихти.
Консервовані вишні викладаємо на третій шар торту і вкриваємо кремом з крихтою. Накриваємо верхівкою і даємо настоятися протягом 12 годин.
Наостанок зверху поливаємо пляцок шоколадною помадкою.
А тим, кому більше до вподоби апельсиновий, а не вишневий аромат, можуть скористатися іншим рецептом львівського пляцка — «Шоколад-Апельсин».17
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