«Моцарт» з вишнями та горіхами: пляцок від Лілії Цвіт, який подарує кожній жінці справжню насолоду

З настанням весни, хоча погода й натякає на потребу організму в чомусь ситному і гарячому, як-то карпатська юшка з білих грибів, все ж хочеться пригоститися і святковою випічкою.

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Особливо — коли це буде пиріг-пляцок за рецептом відомої популяризаторки галицьких смаколиків Лілії Цвіт.

Цього разу вона показала, як приготувати до кави пиріг з музичною назвою «Моцарт».

«Неймовірний пляцок! Високий, гарний і дуже смачний! Класичне поєднання вишень, горіхів і шоколадних коржів, доповнене цікавим кремом з горіховою постою. Спробуйте! Потіште себе вишуканим шматочком з філіжанкою кави», — пропонує фудблогерка.

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Інгридієнти (для форми 25×25 см)

Шоколадний корж

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борошно — 330 г

какао — 60 г

розпушувач — 15 г

яйця — 6 шт.

цукор — 220 г

ванільний цукор — 10 г

сіль — 1/3 ч.л.

молоко — 150 мл

олія рафінована — 75 мл

вершкове масло — 75 мл

Горіховий корж

білки — 5 шт.

волоські горіхи — 230 г

цукор — 85 г

крохмаль кукурудзяний — 30 г

борошно — 30 г

розпушувач — 7 г

Крем

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жовтки — 5 шт.

молоко 850 мл

цукор — 100 г

ванільний цукор — 10 г

сіль — 1/3 ч.л.

крохмаль кукурудзяний — 80 г

вершкове масло — 200 г

горіхова паста (типу «Нутелла») — 200 г

вишня у власному соці — 250 г.

Приготування

Шоколадний корж-основа випікається протягом 45 хвилин при температурі 170 градусів, а горіховий корж — 50 хвилин при температурі 160 градусів.

Крем розподіляємо на 2 частини — 1/3 і ¼. До останньої додаємо шоколадні крихти.

Консервовані вишні викладаємо на третій шар торту і вкриваємо кремом з крихтою. Накриваємо верхівкою і даємо настоятися протягом 12 годин.

Наостанок зверху поливаємо пляцок шоколадною помадкою.

А тим, кому більше до вподоби апельсиновий, а не вишневий аромат, можуть скористатися іншим рецептом львівського пляцка — «Шоколад-Апельсин».

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