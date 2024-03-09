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Книга рецептів

«Моцарт» з вишнями та горіхами: пляцок від Лілії Цвіт, який подарує кожній жінці справжню насолоду

14:48 9 березня 2024
Готовий пляцок

З настанням весни, хоча погода й натякає на потребу організму в чомусь ситному і гарячому, як-то карпатська юшка з білих грибів, все ж хочеться пригоститися і святковою випічкою.

Особливо — коли це буде пиріг-пляцок за рецептом відомої популяризаторки галицьких смаколиків Лілії Цвіт.

Цього разу вона показала, як приготувати до кави пиріг з музичною назвою «Моцарт».

«Неймовірний пляцок! Високий, гарний і дуже смачний! Класичне поєднання вишень, горіхів і шоколадних коржів, доповнене цікавим кремом з горіховою постою. Спробуйте! Потіште себе вишуканим шматочком з філіжанкою кави», — пропонує фудблогерка.

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Інгридієнти (для форми 25×25 см)

Шоколадний корж

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  • борошно — 330 г
  • какао — 60 г
  • розпушувач — 15 г
  • яйця — 6 шт.
  • цукор — 220 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль — 1/3 ч.л.
  • молоко — 150 мл
  • олія рафінована — 75 мл
  • вершкове масло — 75 мл

Горіховий корж

  • білки — 5 шт.
  • волоські горіхи — 230 г
  • цукор — 85 г
  • крохмаль кукурудзяний — 30 г
  • борошно — 30 г
  • розпушувач — 7 г

Крем

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  • жовтки — 5 шт.
  • молоко 850 мл
  • цукор — 100 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль — 1/3 ч.л.
  • крохмаль кукурудзяний — 80 г
  • вершкове масло — 200 г
  • горіхова паста (типу «Нутелла») — 200 г
  • вишня у власному соці — 250 г.

Приготування

Шоколадний корж-основа випікається протягом 45 хвилин при температурі 170 градусів, а горіховий корж — 50 хвилин при температурі 160 градусів.

Крем розподіляємо на 2 частини — 1/3 і ¼. До останньої додаємо шоколадні крихти.

Консервовані вишні викладаємо на третій шар торту і вкриваємо кремом з крихтою. Накриваємо верхівкою і даємо настоятися протягом 12 годин.

Наостанок зверху поливаємо пляцок шоколадною помадкою.

А тим, кому більше до вподоби апельсиновий, а не вишневий аромат, можуть скористатися іншим рецептом львівського пляцка — «Шоколад-Апельсин».

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