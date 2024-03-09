Юшка з білих грибів: смачна страва, гідна мішленівського ресторану

Попри те, що суп — це досить бюджетна страва, його можна зробити справжнім шедевром вартим навіть вишуканого ресторану.

Серед різноманітних супів, м’ясних і овочевих окремою групою виділяються грибні супи. Вони об’єднують в собі традиції європейської та української кухні. В українській кулінарній традиції відвар для перших страв називається юшкою.

ВІДЕО ДНЯ

Майстрині групи «Кулінарна книга» пропонують простий рецепт грибної юшки, яка не лише втамовує голод, але й зігріває та дарує відчуття затишку.

Юшка з білих грибів

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Інгредієнти:

Сушені білі гриби 70 г.

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Олія 3 ст.л.

Вода 1,5 л + 600 мл для замочування.

Сіль за смаком.

Зелена цибуля для подачі.

Відварена локшина для подачі.

Приготування:

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Гриби залити 600 мл холодної води і відкласти на кілька годин, краще на ніч. Цибулю дрібно порізати. Моркву натерти на грубу терку.

Гриби процідити (зціджену воду не виливаємо, додатково проціджуємо її через дрібне сито з марлею) і дрібно порізати.

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На невеликому вогні розігріти в каструлі олію. Викласти моркву з цибулею і помішуючи пасерувати до м"якості.

До зм"яклих овочів викладаємо посічені гриби, перемішуємо і заливаємо водою. Перемішуємо і солимо до смаку.

Доливаємо зціджену з грибів воду, доводимо до кипіння. Як закипить, збираємо за потреби піну, накриваємо кришкою.

В тарілку накладаємо відварену локшину, наливаємо грибну юшку і смакуємо.

А так готується карпатська грибна юшка.

Раніше ми розповідали, як приготувати човлент по-закарпатськи. Ця цікава страва у горщиках може замінити суп або борщ.

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