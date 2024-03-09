Армія рф, яка відзначилась особливо жорстоким поводженням з бійцями ЗСУ, діє на «чорному ринку» з продажу полонених українських солдатів, у тому числі російським воєнізованим угрупованням, які, можливо, проводять власні обміни військовополоненими з Україною.

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Британське видання The Times, посилаючись на українського речника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, повідомило, що чеченські воєнізовані групи купують українців у російських військових підрозділів на «чорному ринку» для торгівлі військовополоненими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За повідомленнями, чеченські підрозділи потім використовують українців для обміну на чеченців, яких утримують українські сили. Видання пише, що чеченські підрозділи зараз виконують поліцейські або логістичні функції в тилових районах України, де менше можливостей самим захопити українських солдатів. Тому, ймовірно, вони звертаються до «чорного ринку».

The Times зазначає, що хоча в Женевській конвенції немає статей, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, ця практика порушує положення про те, що жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених.

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Повідомлення про те, що чеченські підрозділи, такі як спецпідрозділ «Ахмат», проводять власні обміни полоненими з Україною, свідчать, що вони не беруть участі в більш широких російсько-українських обмінах полоненими на вищому рівні. Російські мілблогери неодноразово критикували чеченські сили за їхню некомпетентність і недостатню участь в бойових діях в Україні. А після участі у великих російських наступальних операціях у 2022 році чеченські сили були взагалі виведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту.

Днями у Красноярську «партизани» підірвали колишнього «вагнерівця», який убивав українських полонених.

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Про жахіття російського полону читайте в публікації «Закатованого до смерті в російській тюрмі українського полоненого окупанти підкинули в полі біля Покровська — наче він загинув у бою».



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