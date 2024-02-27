У Красноярську «партизани» підірвали колишнього «вагнерівця», який убивав українських полонених (відео)

У росії, що веде проти України повномасштабну війну, в місті Красноярськ, силами партизанського руху «Екстреміст» було ліквідовано військового злочинця Конкеєва Сергія Олександровича. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

ВІДЕО ДНЯ

«Крім порушення статті КК рф „про найманство“, перебування в окупаційному контингенті на території України, Конкеєв під запис зізнався у військових злочинах (розстріляв 3 українців та зарізав 2 польських добровольців). Також цікавим є і його місце роботи. Згідно з офіційними даними про працевлаштування, він працював вертухаєм у СІЗО-1 Красноярська, яке багато разів фігурує у розслідуваннях щодо катувань підслідних», — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, було заміновано та підірвано автомобіль окупанта, коли він знаходився там.

Сайт «Миротворець» повідомляє, що російський військовий злочинець Конкеєв Сергій Олександрович народився 1987 року. Перебуваючи у складі ПВК «Вагнер» своїми руками зарізав 4 полонених, двох громадян України та двох громадян Польщі.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», минулого року в росії «вагнерівець», який повернувся з війни, скоїв масове вбивство.

Також стало відомо, що в окупованому Маріуполі невідомі труять отрутою російських військових.

РЕКЛАМА

Фото: сайт «Миротворець»

РЕКЛАМА

378

Читайте нас у Facebook