Запах тютюну в квартирі: кілька простих способів освіжити прокурене приміщення

У більшості кафе, ресторанів і барів зараз заборонено курити. Причина: мало того, що нездоровий запах диму може шкодити та заважати іншим відвідувачам, так ще й від нього зазвичай важко позбутися. З цією проблемою може бути знайомий кожен, хто курить у власному будинку. Наступні поради допоможуть усунути — або принаймні мінімізувати — запах, пише My home book.

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Недопалки не можна залишати в попільничці надовго, адже навіть якщо вони більше не горять, вони все одно виділяють запах диму і, таким чином, погіршують повітря в оселі. Найкраще видаляти недопалки одразу після куріння, а попільничку час від часу протирати.

Достатньо провітрювати. Ця порада очевидна, але виконується надто рідко. Щоразу, коли ви палите, потрібно ретельно провітрювати приміщення. Бажано на кілька хвилин повністю відчинити вікно і впустити свіже повітря.

Парфумери вже знайомі з кавовим трюком. Щоб нейтралізувати неприємні запахи, слід понюхати кавові зерна. У вигляді мелених зерен кава також допомагає проти запаху диму в будинку. Просто поставте миску з меленою кавою біля попільнички і там, де люди курять.

Той самий принцип працює і з мискою з оцтовою водою. Або поставте воду під час куріння, або використовуйте пульверизатор, щоб потім розпилити її в уражених кімнатах.

Якщо у вас вдома немає кави або оцту, замість них можна використовувати лимони. Наріжте фрукт великими шматочками, а потім залийте його окропом. Лимонна пара нейтралізує запах диму в будинку. Також можна покласти половинку лимона поруч із попільничкою.

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Той, хто кілька разів нехтував провітрюванням кімнати, помітить запах диму на текстильних виробах, таких як оббивка, килими або штори. Тому в сім'ях, де курять, їх слід регулярно чистити. Для цього ідеально підходять засоби для чищення оббивки та килимів та спеціальні пилососи для вологого прибирання.

Повідомимо про способи використання кориці, про які ви не знали. Вона теж здатна швидко приховати сильний і різкий запах в оселі.

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