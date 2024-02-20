Штори та килим особливо важливі: як облаштувати комфортну вітальню

Зазвичай власні чотири стіни — це місце, де можна усамітнитися, щоб розслабитися і відпочити. Однак, якщо ви не відчуваєте себе комфортно у власній вітальні, навіть ідеально прибраній, в багатьох випадках ситуацію легко змінити, пише видання Myhomebook.

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Щоб створити затишну вітальню, вам потрібні правильні меблі. Незручний диван або громіздке крісло — неправильний вибір. Зрештою, вітальня — це місце, де ми можемо час від часу розслаблятися — якщо на диван просто неприємно дивитися, ви швидко відчуєте дискомфорт. Затишний диван чи ні — це питання особистих уподобань. Однак високі спинки, широкі сидіння та м'які тканини часто є важливими факторами, які роблять диван зручним і затишним.

Немає сумнівів, що відкриті полиці зараз в моді — як стоячі, так і підвісні. Вже давно на відкритих полицях розміщують не лише книги, але й невеликі скульптури, вази та інші декоративні предмети. Однак важливо пам'ятати, що відкрита полиця красива лише тоді, коли вона не захаращена. Якщо там купа речей, то отримаємо прямо протилежний ефект. Такий інтер'єр виглядає хаотичним і неохайним.

Правильне розміщення меблів також може мати великий вплив. Кімната виглядає занадто тісною? Деякі меблі майже заважають? Все це може викликати у вас відчуття дискомфорту. Тому найкраще пересунути меблі, щоб звільнити простір, і весь інтер'єр буде виглядати майже як новий.

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Текстиль також важливий для затишної вітальні. Подушки, ковдри, килимок або штори роблять її приємною й обжитою. Штори особливо важливі, тому що вони можуть захистити вас від зовнішнього світу. Але вони також можуть пропускати м'яке світло. Не варто недооцінювати й килими. Затишне, м'яке відчуття, яке ви отримуєте, коли ходите по пухнастому килиму, змушує вас відчувати себе по-справжньому комфортно у вітальні.

Зрештою, затишну атмосферу можна створити лише за допомогою правильних джерел світла. Без сумніву, існують надзвичайно красиві стельові світильники. Але вони, як правило, виконують декоративну функцію, тоді як настільні лампи або торшери відповідають за м'яке освітлення, створюють тонкі світлові акценти. Важливо також віддати перевагу теплому світлу, а отже, теплому білому кольору.

Додамо, що кімнатні рослини — це не лише важливий декоративний елемент інтер’єру. Вони захищають вашу оселю від пилу та канцерогенів.

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Раніше колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк пояснила, яку роль у створенні домашнього затишку відіграє посуд.

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