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40-річна зірка «МайстерШефа» викликала у мережі ажіотаж «вагітним» фото

9:53 10 березня 2024
Ліза Глінська

Українська кулінарка, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка навесні 2022 року вийшла заміж за Максима Большакова, з яким вони ходили до РАГСу під звуки повітряної тривоги, зацікавила підписників фото, яке вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Глинська позує у повітряній сукні, яка оголює її плечі і лягає складками так, що створюється враження «вагітного животика».

Фото зі сторінки Лізи Глинської

Фоловери засипали Лізу Глинську компліментами та привітаннями, вважаючи, що так кулінарка натякнула на свій «цікавий стан».

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Сама Глинська ніяк не коментувала фото, поставивши лише емодзі — квітку. Чи це натяк, чи просто красива фотографія, опублікована напередодні весняного свята… Більше того, вона була зроблена кілька років тому, коли кулінарка не була «у цікавому становищі», і вже публікувалася на сторінці Глинської.

Раніше кулінарка розповідала про особисту трагедію — втрату дитини. Ліза Глінська публікувала фотографію того періоду, коли вона була схожа на «солдата Джейн». За її словами, тоді «йшла війна із собою на виживання».

Фото зі сторінки Лізи Глинської

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