40-річна зірка «МайстерШефа» викликала у мережі ажіотаж «вагітним» фото
Українська кулінарка, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка навесні 2022 року вийшла заміж за Максима Большакова, з яким вони ходили до РАГСу під звуки повітряної тривоги, зацікавила підписників фото, яке вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
Глинська позує у повітряній сукні, яка оголює її плечі і лягає складками так, що створюється враження «вагітного животика».
Фоловери засипали Лізу Глинську компліментами та привітаннями, вважаючи, що так кулінарка натякнула на свій «цікавий стан».
Сама Глинська ніяк не коментувала фото, поставивши лише емодзі — квітку. Чи це натяк, чи просто красива фотографія, опублікована напередодні весняного свята… Більше того, вона була зроблена кілька років тому, коли кулінарка не була «у цікавому становищі», і вже публікувалася на сторінці Глинської.
Раніше кулінарка розповідала про особисту трагедію — втрату дитини. Ліза Глінська публікувала фотографію того періоду, коли вона була схожа на «солдата Джейн». За її словами, тоді «йшла війна із собою на виживання».
Фото зі сторінки Лізи Глинської314
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