Прецедент: суд позбавив житла 80-річну сепаратистку із Вінниці (фото, відео)

Суди в Україні виносять вироки колаборантам та сепаратистам, засуджуючи до позбавлення волі. А ось щодо педагогині з Вінничині був винескний вирок, згідно з яким її не лише засудили до чотирьох років в'язниці, але й конфіскували квартиру.

ВІДЕО ДНЯ

Як розповідає «ТСН», мешканка Вінниці Алла Стадницька закликала путіна прийти та врятувати «бандерівську Україну». Наразі 80-річна жінка знаходиться в росії — вона виїхала до дітей у рф ще до початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Жінка десятки років викладала фізику в українській школі, а виїхавши до росії почала схвалювати дописи, в яких ініціаторами російсько-української війни зазначається не рф, а президент України та проукраїнськи налаштоване населення. Її судили заочно. Конфісковану квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, які потребують житла.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно на Житомирщині до 15 років тюрми засудили російського агента, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у регіоні. Засуджений — ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього срср, який на початку 1990-х пішов у відставку.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook