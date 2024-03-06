«Згадай, як на тебе наїхала Емма за українську мову»: Соловій та Єфросиніна посварилися через мовне питання

Співачка Христина Соловій, яка нещодавно закінчила співпрацю зі Святославом Вакарчуком, заявила в інтерв’ю Марії Єфросиніній, що на її руках також кров українців через те, що розмивала кордони з росією.

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«Ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Згадай, як на тебе наїхала Емма за українську мову. Зараз ти щебечеш зі мною українською, — сказала Христина Соловій. - Якби було толерантно, можливо, тоді не було б культури кенселингу в такій агресивній страшній формі. Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між росією та Україною. Що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. У них на руках, на серці й на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати».

На це Марія відповіла, що Христина міркує оцінково про цілий період, цілу епоху формування країни, усередині якої був запит на мистецтво, музику, культуру…

«Вся ця конструкція будувалася на запиті авдиторії. Аудиторія просила зовсім іншого… Той самий „Океан Ельзи“ став популярним в Україні після того, як почав стадіони в росії збирати. Ти ж не можеш сказати, що на руках Вакарчука кров українців», — зазначила Єфросиніна.

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Але Христина Соловій відповіла, що це було тоді, коли росія не нападала на Україну.

«Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі в перехідному періоді маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення», — продовжила конфлікт Марія.

На відповідь Соловій, що ніхто не хоче мати кров на руках, ведуча додала, що це називається формуванням молодої незалежної країни і, якщо суспільство не буде толерантним, то ми перетворимося на нелюдів. Після цього Христина аплодувала Марії та назвала її промову прекрасною. У відповідь Марія звинуватила артистку у лицемірстві.

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Як раніше розповідали «ФАКТИ», Христина Соловій зізналася, що кинула Сергія Жадана заради іншого.

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