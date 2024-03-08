Вперше в історії українські срачі будуть працювати на перемогу: неочікуваний поворот у сварці Єфросиніної та Соловій

Ведуча Маші Єфросиніна та співачка Христина Соловій, які посварилися під час інтерв’ю через мовне питання, що викликало резонанс у суспільстві та хвилю хейту в обидві сторони, вирішили використати скандал з користю. Зірки неочікувано об’єдналися та зробили спільну заяву.

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Єфросиніна та Соловій пообіцяли показати, чим закінчилась їхня бурхлива дискусія, але за однієї умови. Вони оголосили збір в один мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці. Коли сума буде зібрана, зірки покажуть повну версію свого конфлікту.

«В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — Росія. Тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу. Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в Інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог. Картка для донатів: 5 375 411 216 561 279», — йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що на ранок наступного дня після публікації вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, конфлікт між Христиною Соловій і Машею Єфросиніною стався під час інтерв’ю. Співачка сказала, що українці дуже толерантно ставляться до тих українських зірок, які роками «розмивали кордони» між Україною й Росією. Вона вважає, що в цьому свого часу брала участь і Єфросиніна, і що «на її руках кров українців». Марія намагалась апелювати та назвала Христину лицеміркою.

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Раніше Єфросиніна закликала припинити публічні срачі, робити висновки та критично мислити.

У цьому ж інтерв’ю Христина Соловій вперше розповіла про роман із Сергієм Жаданом та назвала причину їхнього розриву.

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Фото: інстаграм Єфросиніної та Соловій

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