Бронювати треба не від війни, а на війну: Віктор Андрусів — про «неправильне кабмінівське бронювання»

Військовий Віктор Андрусів, який раніше працював радником міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, не вважає гарною ідеєю «бронювання з урахуванням розміру зарплатні».

«Сьогодні вийшла новина, що Кабмін пропонує впровадити бронювання за умови офіційної зарплати в 35 тисяч гривень і сплачених податків, — пише Віктор Андрусів. — Однак, більше мою увагу привернула категорія тих, кого бронюють, зокрема, працівників паливно-енергетичного комплексу і операторів зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

Я постійно виступав проти цієї ідеї і переконаний, що її наслідки будуть значно гіршими, ніж зараз. Справа не в тому, що багаті «типу не підуть на війну», а в тому, що сама ідея бронювання від війни є неправильною.

Ок, зараз ви розраховуєте забронити айтішників, енергетиків і операторів зв’язку. А що далі? Зараз от посівна, і купа бізнесу стикнеться з браком трактористів. А як на рахунок фармацевтів? Чи, наприклад, операторів вивозу побутових відходів (уявляєте, що буде, якщо не буде вивозитись сміття з міст)? Ця ідея провальна, і уряд в цьому переконається.

А я в чергове нагадую свою ідею — бронювати треба на війну. Треба забронювати 1 млн чоловіків методом жеребкування, з перспективою мобілізації в наступні два роки. Все. І тоді не доведеться робити фінансову чи спеціалізовану нерівність. Всі інші зможуть спокійно працювати.

РЕКЛАМА

ПС. Зарад справедливості треба сказати, що цю ідею не в Кабміні придумали. Зрештою, там нічого не придумують".

Фото із соцмережі

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

41

Читайте нас у Facebook