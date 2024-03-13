Російські нелюди вдарили по жилих будинках в Сумах і Мирнограді: є загиблі, багато ранених

Російська армія продовжує завдавати ударів по житловим будинкам. Жертви та постраждалі є не лише в Кривому Розі, який напередодні був атакований авіаційними ракетами, а й на Сумщині та Донеччині.

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В Сумській ОВА повідомляють, що внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані.

Фото Сумської ОВА

За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі. Інформація щодо жертв терористичної атаки ще уточнюється.

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Фото Сумської ОВА

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Зазнав атаки з повітря й Мирноград на Донеччині — 2 людини загинули і 5 поранено. За інформацією керівника обласної ОВА Вадима Філашкіна, напередодні близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» — влучили у 5-поверхівку. Всього ударом було пошкоджено 4 будинки.

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Фото Донецької ОВА

«Рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не отримала фізичних травм. Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена», — повідомив він.

Фото Донецької ОВА

У МВС повідомили, що упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України.

Пізно ввечері ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина. 4 осіб поранені.

Вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей.

У Кривому Розі загальна кількість загиблих та постраждалих — більше півсотні. На місці удару працювали близько 170 поліцейських та рятувальників. Розгорнуто пункти обігріву та оперативні штаби поліції. За ніч прийнято 205 звернень громадян. Психологічну допомогу отримали 72 мешканця знищеного будинку.

Нагадаємо, що вночі в лікарні померла криворожанка — загальна кількість жертв ракетного удару по житловій забудові міста зросла до чотирьох.

Фото Сумської ОВА

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