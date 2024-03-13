«Ми не бійці»: Андре Тан засвітився у Лос-Анджелесі

Українська мода стає дедалі всі популярнішою у світі. Зірки шоу-бізнеса полюбляють купляти одяг саме наших дизайнерів, демонструючи його, навіть, у кліпах. Черговий модний десант висадився у Лос-Анджелесі (США), де в рамках Тижня моди проходить шоурум дев’яти українських дизайнерів.

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«Українська мода завойовує світ, — написав учасник події, дизайнер Андре Тан. — Ми, українські дизайнери, зібралися тут в LA, щоб показати, що ми не просто бійці, а й творці. Якомога більше людей повинно побачити та дізнатися про нашу культуру та наших талановитих людей, тому ми і тут.

Це новий крок, новий ринок та нова можливість заявити про український фешн та культуру! Для мене мої бренди, як мої діти, тому я дуже пишаюся, що вони вже представляють Україну у Мілані та Парижі, і ось ми дібралися і до США".

Шанувальники дизайнера відгукнулися на допис Тана та привітали всіх українських дизайнерів.

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«Слово «Україна» не повинно стихати! — зауважили у коментарях. — Бажаємо підкорити світ моди і в Америці!«

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«Успіхів вам! — побажали у відповідь. — Творчі люди своїми творіннями, часом говорять гучніше ніж видатні оратори».

Нагадаємо, український бренд створив образ для переможця «Оскара».

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